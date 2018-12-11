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Yargıtay davalarında 'yapay zekalı' tahmin

Kodex Bilişim'in, yapay zeka teknolojisiyle geliştirdiği ARYA yazılımıyla Yargıtaydaki davaların sonuçları yaklaşık yüzde 90 doğru tahmin edilebiliyor
11 Aralık 2018 12:55
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Yargıtay davalarında 'yapay zekalı' tahmin

Sağlık, hizmet, eğitim, tarım ve savunma sanayisi gibi birçok sektörde kullanılan yapay zeka uygulamalarının çeşitleri günden güne artarken, ODTÜ Teknokent bünyesinde yer alan Kodex Bilişim, geliştirdiği "ARYA" yazılımıyla hukuk alanında çözümler sunuyor.

TÜBİTAK'ın Bireysel Genç Girişimcileri Destekleme Programı (T-BİGG) kapsamında kurulmuş bir Ar-Ge şirketi olan Kodex Bilişim'in kurucusu Melih Ağraz, AA muhabirine, "ARYA" yazılımına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ağraz, projelerini TÜBİTAK'a sunarak kabul aldıklarını belirterek, bu sistemi geliştirirken Türkçe karar metinlerini yapay zekanın bir alt kategorisi olan "doğal dil işleme" teknolojisiyle sayısal verilere dönüştürdüklerini, çeşitli istatistiksel yöntemlerle de sonuçları tahmin ettiklerini söyledi.

Birinci derece mahkemelerin kararları halka açık olmadığından Yargıtay'a taşınan boşanma davalarını ele aldıklarını ifade eden Ağraz, "Bu davaların kararlarını 'onama', 'bozma' ve 'düzelterek onama' olarak 3 kategoriye ayırdık. Sisteme yeni bir Yargıtay davası eklendiğinde, bilgisayar davanın kararının bu kategorilerden hangisi olacağını yüzde 90 oranında doğru tahmin ediyor. Kararlar halka açıldığında yaş-cinsiyet gibi veriler gizleniyor. Elimizde daha detaylı bilgiler olsa daha yüksek oranda doğruluk payına ulaşılabilir" dedi.

"HAKİMLERE YARDIMCI OLABİLİR"

Geliştirdikleri yazılımın hakimlerin işini elinden almayacağını ancak onlara asistanlık yapabilecek bir sisteme evrilebileceğine dikkati çeken Ağraz, şöyle devam etti:

"Adalet Bakanlığının elindeki 1,5 milyon veriden çok azını analiz edebiliyoruz. Şu anda sadece boşanma davası üzerinde çalışıyoruz ama daha geniş verilere ulaşabilirsek projemizi diğer davalara da uyarlayabileceğiz. Bakanlık çalışmamızı kapsamlı hale getirmek ister ve bize doküman sağlarsa projemiz gelecekte hakimlere yardımcı olabilecek bir sistem haline gelebilir."

Ağraz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları için de benzer bir çalışmanın yapıldığını vurgulayarak, "AİHM davalarının sonucunu tahmin eden çalışma çok ses getirdi. Ulusal basında geliştirilen bu yapay zeka teknolojisinin, hakimlerin yerini alabileceği yönünde tartışmalar yer aldı. Biz de bu sistemi Türk yargısına uyarlayalım dedik" diye konuştu.

HUKUKÇULARA YERLİ ARAMA MOTORU VE SOSYAL MEDYA

Ağraz, dava sonuçlarını tahmin eden yazılımlarının dışında, hukukçuların kullanacağı yapay zeka teknolojisinin olduğu yerli arama motoru ve problemlerini tartışabildiği yerli sosyal medya platformu projeleri olduğunu anlattı.

Hukuksal bilgilerin ülkede kalmasının önemine değinen Ağraz, sunucuları Türkiye'de olduğu için bilgilerin dışarıya gitmediğini bildirdi.

Ağraz, bu ve diğer projeleriyle Stanford Üniversitesi Hukuk Fakültesinden davet aldıklarını, projeyi hazırlamada katkıda bulunan Ömer Yazır ve Mücteba Halil Yılmaz ile 17 Ocak'ta video konferans üzerinden çalışmalarına ilişkin sunum gerçekleştireceklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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