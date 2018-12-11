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Kocaeli'de 'Like' operasyonu: 3 gözaltı

Kocaeli'de, sosyal medyada beğeni sayısı yüksek fotoğraflarını çekebilecekleri vaadiyle arkadaşlık kurdukları genç kızları fuhşa zorladıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı
11 Aralık 2018 12:59
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Kocaeli'de 'Like' operasyonu: 3 gözaltı

Kocaeli'de genç kızları, sosyal medyada beğeni sayısı yüksek fotoğraflarını çekecekleri vaadiyle arkadaşlık kurduktan sonra fuhşa sürükledikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro ekipleri, bazı kişilerin, sosyal medyada beğeni sayısı yüksek fotoğrafları çekebilecekleri vaadiyle genç kızlarla arkadaşlık kurup onları fuhşa zorladığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, kimlik bilgisine ulaştıkları şüpheli S.Ü'nün (34), çektiği fotoğrafları ailelerine göndereceği tehdidiyle kızları fuhşa zorladığını tespit etti.

Bunun üzerine İzmit'te belirlenen adreslere, "Like" ismi verilen eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheliler S.Ü, F.K. (49) ve M.Ö'yü (60) gözaltına aldı.

Şüphelilerin korsan taksilerle aralarında Kocaeli, İstanbul, Yalova, Sakarya'daki otellerin de bulunduğu adreslere, 16-24 yaş aralığındaki 14 genç kızı, fuhuş amacıyla gönderdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı
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