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Ehliyeti olmayan genç, adına gelen 21 trafik cezasıyla hayatının şokunu yaşadı

Sakarya'da yaşayan 21 yaşındaki Fatih Temel, ehliyeti olmadığı halde adına gelen 21 trafik cezasıyla adeta hayatının şokunu yaşadı. Temel, "Ehliyetim olmadığı halde hiç gitmediğim yerler yüzünden trafik cezalarına çarptırıldım. Konuyla ilgili savcılığa şikayet dilekçesi vereceğim" dedi
11 Aralık 2018 13:01
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Ehliyeti olmayan genç, adına gelen 21 trafik cezasıyla hayatının şokunu yaşadı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ikamet eden 21 yaşındaki Fatih Temel, adına plaka almak için Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. İddiaya göre, Fatih Temel'e daha önceden kullanılmış ikinci el bir plaka sıfır diye verildi. 2017 yılının çeşitli zamanlarında toplamda 21 HGS cezası bulunan 54 VL 083 plakasını adına alan genç gitmediği yerler yüzünden çarptırıldığı trafik cezaları karşısında adeta hayatının şokunu yaşadı. Cezaların yendiği tarihlerde ilçe dışına dahi çıkmadığını söyleyen Temel yaşadığı şok karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

"Ehliyetim zaten yok, o tarihlerde de üzerime herhangi bir araç ve plaka yok"

Plakayı bahsi geçen cezalardan 2 ay sonra aldığını iddia eden Fatih Temel, "Trafik şubeye gittim plaka almak için bana plaka seçmem söylendi. Daha sonrasında bende şu anda üzerime kayıtlı olan plakayı seçtim. Bana herhangi bir bilgi verilmedi plakayla ilgili. Ben sıfır plaka diye bilerek aldım plakayı. Gitmediğim yerlerde ve o tarihlerde üzerime plaka olmadığı halde trafik cezaları geldi, HGS'den geçmişim bulunmadan. Bahsi geçen tarihlerde oralara gitmediğim halde ceza geliyor bana. Her birisi ayrı ayrı saat ve yerlerde. Ehliyetim zaten yok, o tarihlerde de üzerime herhangi bir araç ve plaka yok. Olmadığı halde cezaya maruz kaldım. Toplam 21 tane ceza geldi farkı farklı yerlerden, Ankara, Edirne ve İstanbul illerinden cezalar geldi. Ben hiç gitmediğim yerler yüzünden ceza geldi, söylenen yerlerden hiç geçiş yapmadım. Kaynarcalıyım zaten, o tarihlerde de ilçe dışına çıkmadım" dedi.

"Savcılığa şikayet dilekçesi"

Yaşadığı olayla ilgili savcılığa şikayet dilekçesi vereceğini aktaran Temel, "Plakayı aldıktan sonra başıma bu olay geldi. Trafikten düşürülmüş plakaları millete sıfır plaka diye veriyorlar. İkinci el olsa bile herhangi bir bilgi vermiyorlar konuyla ilgili. Daha sonrasında vatandaşlar mağdur oluyor. Aldığım plaka ikinci el plakaymış bundan bilgim yoktu benim ve herhangi bir trafik polisi bilgi vermedi. Buradan ikinci el araç alacaklara ve sıfır plaka alacaklara sesleniyorum; ikinci el plaka almasınlar veya alacakları plakayı iyice sorgulasınlar. Belki geçmişe dair cezaları vardır veya farklı bir sıkıntısı vardır. Bunları göz önünde bulundursunlar. Ben bu tür sıkıntılar yaşadım, hiç gitmediğim yerler yüzünden trafik cezalarına çarptırıldım. Konuyla ilgili savcılığa şikayet dilekçesi vereceğim" diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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