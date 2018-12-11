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Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı hayatını kaybetti

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti. Dinçkök ailesi İstanbul Akmerkez'in sahibi olarak tanınıyor. Ali Raif Dinçkök son olarak Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu
11 Aralık 2018 13:04
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Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı hayatını kaybetti

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök (74) hayatını kaybetti. Akkök bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Akkök Holding tarafından yapılan açıklamada, "Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Raif Dinçkök'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

Dinçkök'ün cenazesinin, yarın öğle vaktinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedilecek.

ALİ RAİF DİNÇKÖK KİMDİR?

1944 yılında İstanbul'da doğan Ali Raif Dinçkök, lise öğrenimini Avusturya Lisesi'nde tamamlamıştır. 1969 yılında Aachen Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş ve iş hayatına Akkök Holding'te başlamıştır. Akkök Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Dinçkök, çeşitli Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında da görev yapmaktaydı.

ZENGİNLER LİGİ'NDE 30'UNCU SIRADAYDI

1,5 milyar dolar kişisel servetiyle Forbes Zenginler Listesi'nde Türkiye'nin 30'uncu zengini olarak yer alan Ali Raif Dinçkök son olarak Aksa Holding'in de yönetim kurulu başkanıydı.

GAYRİMENKUL VE ENERJİ DEVİ

Kimya, enerji, gayrimenkul, inşaat, tekstil ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren Akkök Holding bünyesinde şu şirketler yer alıyor:

-Akmerkez
-Akasya
-Akiş GYO
-Akbatı AVM
-Kidzania
-Aksa Akrilik
-Akenerji
-Sedaş
-Sakarya Elektrik Dağıtım
-Aksa Akrilik
-Papermoon (Akmerkez Lokantacılık)
NTV
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