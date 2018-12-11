1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çeyrek altın ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 216,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.445,00 lira oldu
11 Aralık 2018 13:16
Yazdır
Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 216,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.445,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugünkü fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 212,20 212,40 216,00 216,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.398,00 1.419,00 1.424,00 1.445,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 193,50 197,50 197,00 201,00
Lira (Tam) Ziynet 1.366,00 1.386,00 1.391,00 1.411,00
Yarım Ziynet 683,00 693,00 696,00 706,00
Çeyrek Ziynet 342,00 347,00 348,00 353,00
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,210 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gün ortasında dolar yükselişe geçti
11 Aralık 2018 12:27		 Güne başlarken döviz fiyatları
11 Aralık 2018 10:37
Borsa, güne yükselişle başladı
11 Aralık 2018 10:16		 Gram altın, güne yükselişle başladı
11 Aralık 2018 10:13
Borsa günü düşüşle tamamladı
10 Aralık 2018 18:20		 Çeyrek altın ne kadar?
10 Aralık 2018 17:26
Dolar ne kadar?
10 Aralık 2018 17:24		 Borsa günün ilk yarısında geriledi
10 Aralık 2018 13:15
Gün ortası döviz fiyatları
10 Aralık 2018 12:17		 Gram altın, haftaya düşüşle başladı
10 Aralık 2018 10:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2018/2 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
2018/2 KPSS Robotu yayında
2018/2 KPSS tercih kılavuzunda 1033 kadro yer aldı
Cinayeti planlayıp, Doçent'i eve çağırmışlar
Tarihçi Uğurluel'i Maceracı 'Murat Yeni' ele verdi
FETÖ'nün yeni Gezi tezgahı: Sarı yelekliler
Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun teklifini geri çevirdi
'Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı
Poşetten gelen para bisiklete yol olacak
Soylu, ByLock'ta tespit edilen sayıyı açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fake resim koyan kızlar 1
sözlükte gün yapmaya karar vermek 10
istatistik 1
chp'nin asgari ücret vaadi 4
cinnet geçirmek 2
Lojmanı Beğenmeyen Müsteşar 1
sözlük ahalisinin kayıplara karışması 3
trendyol 2
fenerbahce erkek basketbol takımı 1
vatandaşı olmasak çok eğlenceli bir ülkedeyiz 2
SON İLANLAR
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alacak
Engelli editör alınacak
2018/2 KPSS Tercih Kılavuzu yayımlandı
Çankırı Orta SYDV Personel Alım İlanı
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 124 işçi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 37 memur alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam