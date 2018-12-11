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Çavuşoğlu: Vatandaşlarımız Avrupa'ya vizesiz seyahati hak ediyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımız Avrupa'ya vizesiz seyahati hak ediyor. Haksız uygulamanın kaldırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi
11 Aralık 2018 13:20
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Çavuşoğlu: Vatandaşlarımız Avrupa'ya vizesiz seyahati hak ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Reform Eylem Grubu'nun 5. Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplantının ardından düzenlenen basın konuşmasında, "Vatandaşlarımız Avrupa'ya vizesiz seyahati hak ediyor.

Haksız uygulamanın kaldırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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