İstanbul'da turiste tacizle suçlanan taksiciye tahliye

TOPLANTI TUTANAĞINA İMZA ATMAMAK CEZA NEDENİ OLUR MU? Toplantı tutanağı, toplantının yapıldığını göstermek üzere düzenlenir ve tutanağa imza atmamak usule aykırı olur. İmza atmamak yerine, şerh düşmek daha uygun olur.