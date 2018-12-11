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İstanbul'da turiste tacizle suçlanan taksiciye tahliye
Şişli'de Tayland uyruklu turist kadına tacizde bulunduğu ve fazla ücret alarak dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan taksici Birol Topal, bugün çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi
DHA'nın haberine göre, duruşmada, müşteki Nıonn Sonthu'nun "Cinsel saldırı" suçlamasından ara celseye gelerek şikayetinden vazgeçtiği de ortaya çıktı.
Bunun üzerine mahkeme sanık ve müşteki arasında uzlaşma sağlanması için dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine karar verdi.
Cep telefonuyla da görüntülenen olayın ardından taksi sürücü Topal için "Cinsel saldırı ve nitelikli hırsızlığa teşebbüs' suçlarından 11 yıldan 36 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti.
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