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MHP'li Ümmet Akın: Aydın yüzde 99 MHP'ye bırakılacak

AK Parti ve MHP arasında ittifak görüşmelerinin sürdüğü son büyükşehirlerden olan Aydın'da hangi partinin aday göstereceği merak konusu oldu. MHP'nin aday olarak açıkladığı Ümmet Akın, "Aydın yüzde 99 MHP'ye bırakılacak" derken; AK Parti'li eski vekil Mehmet Erdem ise Aydın'da AK Parti'nin aday göstermesini arzu ettiğini belirtti.
11 Aralık 2018 13:27
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MHP'li Ümmet Akın: Aydın yüzde 99 MHP'ye bırakılacak

MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, yüzde 99 ihtimalle AK Parti'nin de desteğini alacaklarını söyledi. Cumhur İttifakı çerçevesinde hareket edileceğini dile getiren Ümmet Akın, "Hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem de Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'na uyacaklarını söylüyor. Bu konu hala görüşülüyor.

Aydın'da büyükşehir belediye başkan adayı konusunda AK Parti ve MHP arasında ittifak olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Bununla ilgili bu aşamada konuşmak çok doğru değil ama atılan adımlar olumlu yönde ilerliyor. Aydın Büyükşehir, MHP'ye bırakılacak gibi görünüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yapmış olduğu açıklama esnasında bir basın mensubu sordu.

MHP'nin aday açıkladığı illerde nasıl bir çizgi belirlediniz şeklindeki soruya Çelik, 'Onlar bizim mutabakatta kaldığımız belediyeler' şeklinde bir açıklaması oldu. Aydın, MHP'ye bırakıldı gibi görünüyor. 1-2 gününe kadar kadar resmi açıklama yapılabilir. Bekleyip görmek lazım. Büyüklerimiz en doğru kararı verecektir ama yüzde 99 ihtimalle bize bırakılacak ve el birliğiyle seçimi kazanacağız" şeklinde konuştu.

"GÖNLÜM AK PARTİ'NİN ADAYINDAN YANA"

AK Parti'nin Aydın'daki kurucularından ve 3 dönem milletvekilliği yapan Mehmet Erdem ise, düşüncelerini "Gönlüm ve görüşüm Aydın'da AK Parti'nin adayıyla seçime gidilmesini arzu ediyor" sözleriyle ifade etti.

Yerel seçimlerde Aydın'ın bir beş yılının daha dikkate alınması ve kaybedilmemesi gerektiğini ifade eden Erdem, şöyle konuştu: "Cumhur İttifakı'nın yerelde il ve ilçeler bazında alınan kararlar bizim için çok önemlidir. Aydın'la ilgili resmi bir açıklama söz konusu değil. Biz genel merkezimizdeki yetkililer ve milletvekillerimizle yaptığımız konuşmalar neticesinde Aydın'la ilgili daha deklare edilmiş net bir kararın olmadığı ifade ediliyor.

Resmi bir açıklama kısa bir süre içerisinde yapılabilir. İttifak sadece Aydın'a mahsus bir şey değil. Ortada bir Cumhur İttifakı ile referandumdan bu yana gelen bir süreç var ve Türkiye'nin bekası için bunun devam ettirilmesi çok önemli bir husus. O yüzden Aydın önemli ama Türkiye bizim için daha önemli. AK Parti'yi kuran birisi olarak AK Parti'nin adayıyla seçime gidilmesini arzu ederim. Bizim gönlümüz bundan yanadır, görüşümüz de bu doğrultudadır. Büyüklerimizin ittifak görüşmeleri neticesinde aldığı karara da saygı duymakla mükellefiz."
İhlas Haber Ajansı
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