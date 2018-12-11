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11 Aralık 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
11 Aralık 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 11 Aralık 2018 tarihi itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları verilenler bulunuyor.FETÖ'nün yeni Gezi tezgahı: Sarı yelekliler Tarihçi Uğurluel'i Maceracı 'Murat Yeni' ele verdi Muğla'da 25'i muvazzaf asker 30 FETÖ gözaltısı Soylu, ByLock'ta tespit edilen sayıyı açıkladı Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı FETÖ'nün kripto yapılanmasından 2 sanığa hapis cezası Diyarbakır'da kritik operasyon: 13'ü muvazzaf 16 askere gözaltı İzmir'de Bylock kullanıcısı 19 kişi hakkında yakalama kararı verildi 'Ardışık' aranan 5 adliye personeli tutuklandı FETÖ sanıklarının yakalandığı bağ evinde keşif yapıldı Bylock kullanan 18 eski komiser yardımcısına ceza yağdı Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin yargılamasına devam edildi FETÖ'nün dijital materyallerinin yüzde 70'i incelendi Kocaeli'nde 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı Aksaray merkezli FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
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