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FETÖ zanlısına cezaevi ziyaretinde gözaltı
Eskişehir'de, terör örgütüne üye olmak suçundan cezaevinde tutuklu bulunan eşini ziyarete gelen kadının da aynı suçtan arandığı belirlendi
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan cezaevinde tutuklu bulunan eşini ziyarete gelen ve aynı suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlenen kadın gözaltına alındı.
FETÖ'ye üye olmak suçundan Eskişehir H Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eşi Okan A'yı ziyarete gelen Günay A. hakkında, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aynı suçtan yakalama kararı bulunduğu belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlının, sorgusunun ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.
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