1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

3 ton hamsiyi 2 saatte tükettiler

İyidere Belediyesince düzenlenen "11. Geleneksel Hamsi Beraberliği Şöleni"nde, ızgaralarda pişirilen 3 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi
11 Aralık 2018 13:43
Yazdır
3 ton hamsiyi 2 saatte tükettiler

Rize'nin İyidere Belediyesince düzenlenen "11. Geleneksel Hamsi Beraberliği Şöleni"nde hazırlanan 3 ton hamsi, iki saatte tükendi.

Sahil Parkı'nda gerçekleştirilen festivale, Rize Valisi Kemal Çeber, İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Çeber, şenlikte yaptığı konuşmada, hamsinin bölgenin önemli simgelerinden biri olduğunu söyledi.

"Rize'de hamsi olunca akan sular duruyor." ifadesini kullanan Çeber, şunları kaydetti:

"Hamsi üzerine inşa edilmiş bir mutfağımız var. Çayımız ve yaylalarımız çok özel. Özel şeylerimizden biri de hamsi. 'Rize'yi biliyorum' diyenlerin hamsi ile ilgili bir şeyler bilmesi lazım. Biz de öğrenmeye çalışıyoruz."

İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete ise şenliğe bir haftadır hazırlandıklarını belirterek, "Üç ton hamsiyi alarak mahallelerimizdeki hanımlara dağıttık. Kesim ve temizliğini yaptık. Hijyenik şekilde personelimizle birlikte şölenimizi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Hamsilerin pişirildiği sırada çıkan rüzgar, zor anlar yaşanmasına neden oldu. Izgaralar, binaların arka tarafında, rüzgardan etkilenmeyen alana taşındı.

Belediye görevlileri tarafından pişirilen 3 ton hamsi, şölene katılanlar tarafından iki saatte tüketildi.

Hamsi ikramının ardından beş dalda hamsi yemeği yarışması düzenlendi. Katılımcılar arasında en hızlı hamsi yeme yarışması da yapıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,207 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vurulan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kimdir?
11 Aralık 2018 15:33		 2018/3 ALES sonuçları açıklandı
11 Aralık 2018 15:28
5 yıl boyunca vücudunda unutulan tel ile yaşadı
11 Aralık 2018 15:00		 Kağıthane'de istinat duvarı çöktü
11 Aralık 2018 14:48
Deniz Kuvvetleri Trabzon'da üs kuruyor
11 Aralık 2018 14:40		 Şırnak Valisi Aktaş, öğrencinin hayalini gerçekleştirdi
11 Aralık 2018 14:17
Öğrenci servisi geçerken yol çöktü
11 Aralık 2018 14:12		 Yağış İstanbul'a su sağlayan barajları doldurdu
11 Aralık 2018 13:53
FETÖ itirafçısı: Adil Öksüz'ü yanlış yerde arıyorlar
11 Aralık 2018 13:39		 Müzik öğretmeni öncülüğünde ilçenin tanıtımı için klip çektiler
11 Aralık 2018 13:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2018/2 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
2018/2 KPSS Robotu yayında
2018/2 KPSS tercih kılavuzunda 1033 kadro yer aldı
Cinayeti planlayıp, Doçent'i eve çağırmışlar
Tarihçi Uğurluel'i Maceracı 'Murat Yeni' ele verdi
FETÖ'nün yeni Gezi tezgahı: Sarı yelekliler
Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun teklifini geri çevirdi
'Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı
Poşetten gelen para bisiklete yol olacak
Soylu, ByLock'ta tespit edilen sayıyı açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fake resim koyan kızlar 1
sözlükte gün yapmaya karar vermek 10
istatistik 1
chp'nin asgari ücret vaadi 4
cinnet geçirmek 2
Lojmanı Beğenmeyen Müsteşar 1
sözlük ahalisinin kayıplara karışması 3
trendyol 2
fenerbahce erkek basketbol takımı 1
vatandaşı olmasak çok eğlenceli bir ülkedeyiz 2
SON İLANLAR
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alacak
Engelli editör alınacak
2018/2 KPSS Tercih Kılavuzu yayımlandı
Çankırı Orta SYDV Personel Alım İlanı
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 124 işçi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 37 memur alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam