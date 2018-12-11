1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eşini almaya giden doktora, sağlık merkezinde dayak

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi'nde görev yapan göz doktoru Yaşar Dağ, doktor olan eşini almak için gittiği sağlık merkezinde, hasta yakınları tarafından dövüldü. Hastanede tedaviye alınan göz altı ve burun kemiği ile el parmağı kırılan Yaşar Dağ, tedaviye alınırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların adliyeye sevki sırasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı, 5 kişi darp edildi
11 Aralık 2018 13:46
Yazdır
Eşini almaya giden doktora, sağlık merkezinde dayak

Midyat Devlet Hastanesi'nde görevli göz doktoru ve aynı zamanda Midyat Zahuran Derneği Başkanı olan Yaşar Dağ, dün saat 16.30 sıralarında aile hekimi olan eşi İmen Dağ'ı almak için çalıştığı Midyat Bağlar Aile Sağlık Merkezi'ne gitti.

DHA'nın haberine göre, Yaşar Dağ, burada eşiyle hasta yakınlarının tartıştığını görüp, müdahale etti. Yaşar Dağ, hasta yakınları tarafından darbedildi. Aldığı darbelerle yaralanan Dağ, çağrılan ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktor Yaşar Dağ'ın tedavisi sürerken, olayı duyan meslektaşları ve yakınları hastaneye akın etti.

Polis ekipleri, olaya karıştıkları iddiasıyla S.Ç., E.Ç. ve İ.E.'yi gözaltına aldı.


"BİZE SALDIRIYORLAR, DÖVDÜLER"

Midyat Devlet Hastanesi önünde toplanan doktor Yaşar Dağ'ın meslektaşları ve yakınları, basın açıklaması yaparak, olaya tepki gösterdi. Dağ'ın ağabeyi Celal Dağ, "Kendisi bana telefon açtı, 'bize saldırıyorlar, dövdüler' diye. Ben de gittim, kardeşime bir bakayım dedim. Ağzı burnu kan revan içindeydi. Biz onu ambulansa getirirken, oradan yine saldırdılar. Ben bu olayı kınıyorum, bunların yanında kalmasın, devletimizden çok rica ediyoruz" dedi.

Yaşar Dağ'ın akrabası öğretmen Hazni Acar da, "Doktor Yaşar Dağ'ın eşi İmen Dağ, sağlık ocağında yeni göreve başlamış. Söz konusu olan kişiler, ilaç yazdırmaya gidiyorlar, yanlarında hastaları yok. Doktor hanım yasal haklarına dayanarak, 'hasta olmadan ben ilaç yazamam' demiş. Bu yasal hakkı. Oradaki kişiler, doktor hanıma hakaret ediyorlar. Doktor Bey tesadüfen mesai bitiminde eşini almaya gidiyor. Eşini almaya gittiği sırada olayla karşılaşıyor. Olayı sorgularken, saldırganlar, doktor beye saldırıp darp ediyorlar. Ambulansa haber verildiği sırada yakınları ve çevredeki insanlar yardım ettiği sırada tekrar bu saldırganlar doktor ambulanstayken bile doktora saldırmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Hastaneye gelen Aile Hekimi Mehmet Nafi Güneş de saldırıya uğrayan doktor Yaşar Dağ'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Doktor Güneş, "Göz altı kemiği kırık durumda, burun kemiği kırık durumda, el parmağı kırık durumdaydı. Çok kötü bir şekilde 3-4 kişi tarafından darp edilmiş. Doktor Yaşar Hocamız, devlet hastanesinde göz hekimimiz. Eşini almaya geldiği sırada bu tartışmayla karşılaşıyor ve bu şekilde olaya müdahil olmuş oluyor. Yani Yaşar hocamız olmasa bayan doktor arkadaşımız darp edilecekti" dedi.


ADLİYEDE OLAY ÇIKTI

Şahıslar, Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların adliyeye getirilmesiyle birlikte çevrede bekleyen iki tarafın yakınları arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi silahla yaralandı, 5 kişi darp edildi. Kavga polisin müdahalesi sonucu sona ererken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 13,292 defa okundu. 12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emniyet müdürünü vuran saldırgan yaralı olarak yakalandı
11 Aralık 2018 15:35		 Emniyet müdürünü vuran polis memuru...
11 Aralık 2018 15:31
Soylu: Vurulan emniyet müdürü kurtarılmaya çalışılıyor
11 Aralık 2018 15:25		 Rize Emniyet Müdürü vuruldu!
11 Aralık 2018 15:19
Sağlık çalışanına 'hakaret'e gözaltı
11 Aralık 2018 14:53		 Savcının kızına cinsel saldırı teşebbüsü davası
11 Aralık 2018 14:37
'Dur' ihtarına uymayan araca ateş açıldı: 1 ölü
11 Aralık 2018 14:24		 Tartıştığı babasını boğarak öldürdü
11 Aralık 2018 14:07
İstanbul'da turiste tacizle suçlanan taksiciye tahliye
11 Aralık 2018 13:23		 Ehliyeti olmayan genç, adına gelen 21 trafik cezasıyla hayatının şokunu yaşadı
11 Aralık 2018 13:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2018/2 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
2018/2 KPSS Robotu yayında
2018/2 KPSS tercih kılavuzunda 1033 kadro yer aldı
Cinayeti planlayıp, Doçent'i eve çağırmışlar
Tarihçi Uğurluel'i Maceracı 'Murat Yeni' ele verdi
FETÖ'nün yeni Gezi tezgahı: Sarı yelekliler
Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun teklifini geri çevirdi
'Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı
Poşetten gelen para bisiklete yol olacak
Soylu, ByLock'ta tespit edilen sayıyı açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fake resim koyan kızlar 1
sözlükte gün yapmaya karar vermek 10
istatistik 1
chp'nin asgari ücret vaadi 4
cinnet geçirmek 2
Lojmanı Beğenmeyen Müsteşar 1
sözlük ahalisinin kayıplara karışması 3
trendyol 2
fenerbahce erkek basketbol takımı 1
vatandaşı olmasak çok eğlenceli bir ülkedeyiz 2
SON İLANLAR
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alacak
Engelli editör alınacak
2018/2 KPSS Tercih Kılavuzu yayımlandı
Çankırı Orta SYDV Personel Alım İlanı
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 124 işçi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 37 memur alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam