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Sudan ucuz deyimi tarih oldu
Geçen ay İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası damacana suda 'tavan' fiyatı 9,5 lira olarak açıkladı. Aradan bir ay geçti su fiyatı bırakın tavan fiyata düşmeyi daha da hareketlendi. Bazı markalar indirime giderken bazıları da fiyatlarını sabit tuttu. Su şirketleri damacana suyu 15 liraya varan fiyatlardan satıyor. Su fiyatlarındaki bu durum 'sudan ucuz' deyiminin artık tarih olacağını gösteriyor. Vatandaşlar da 'bu gidişle musluk suyu içeceğiz" düşüncesinde...
Hem imalatçılar, hem dağıtıcılar, hem de perakendeciler yaz aylarındaki ekonomik gelişmeleri fırsat bilerek suyu zamlı sattı. Yüzde 60'a yakın zammın ardından döviz kurunun düşmesiyle birlikte su fiyatlarında bir değişiklik olmadı. Vatandaşlar temel besin maddesi suyun fiyatında düşüş bekliyor ancak firmalar fiyatları geri çekmiyor.
Sektör temsilcileri su dağıtım maliyetinin 6 lirayı bulduğunu söylüyor. Yapılan zamların girdi maliyeti veya döviz kuru artışı ile alakası olmadığı belirtiliyor. Yakıttaki düşüş nedeniyle nakliye maliyetleri de düşmeye başladı. Bu nedenle fiyatlarda indirim yapılması isteniyor.
YENİ TARİFE GELDİ
Tavan fiyat belirlenmesine rağmen su fiyatları damacana su şirketlerine göre farklılık gösteriyor. 9 liradan başlayan su fiyatları 15 liraya kadar çıkıyor. Vatandaşların daha fazla mağdur olmaması ve haksız rekabetin önlenmesi amaçlanıyor.
HER AY ORTALAMA 100 TL GİDİYOR
Son zamanlarda yapılan su zammı nedeniyle tüketiciler, "bu gidişle musluk suyu içeceğiz" diyor.
Bursa ve Sakarya başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki doğal kaynaklardan çıkarılan sular ambalajlanarak 110 ülkeye ihraç ediliyor. Yurt dışında talep gören Türk kaynak suları, 2017 yılında 110 ülkeye ihraç edildi ve 66,8 milyon dolarlık gelir sağlandı.
4 LİTRE SUYUN 1 LİTRSİNİ İNGİLİZLER İÇTİ
Büşra Soyal
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