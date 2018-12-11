Sudan ucuz deyimi tarih oldu

Hem imalatçılar, hem dağıtıcılar, hem de perakendeciler yaz aylarındaki ekonomik gelişmeleri fırsat bilerek suyu zamlı sattı. Yüzde 60'a yakın zammın ardından döviz kurunun düşmesiyle birlikte su fiyatlarında bir değişiklik olmadı. Vatandaşlar temel besin maddesi suyun fiyatında düşüş bekliyor ancak firmalar fiyatları geri çekmiyor.

Sektör temsilcileri su dağıtım maliyetinin 6 lirayı bulduğunu söylüyor. Yapılan zamların girdi maliyeti veya döviz kuru artışı ile alakası olmadığı belirtiliyor. Yakıttaki düşüş nedeniyle nakliye maliyetleri de düşmeye başladı. Bu nedenle fiyatlarda indirim yapılması isteniyor.

YENİ TARİFE GELDİ



Temel besin maddesi olan su tarifeye bağlı olarak satılıyor fakat fahiş zamlardan sonra yeni tarife hazırlandı. Yeni tarifeye göre 19 litre dönüşümlü polikarbon damacana suyun tavan fiyatının 9 lira 50 kuruş olarak belirlendi. 19 litre dönüşümsüz polikarbon damacana su ise en fazla 11 liraya satılabilecek.

Tavan fiyat belirlenmesine rağmen su fiyatları damacana su şirketlerine göre farklılık gösteriyor. 9 liradan başlayan su fiyatları 15 liraya kadar çıkıyor. Vatandaşların daha fazla mağdur olmaması ve haksız rekabetin önlenmesi amaçlanıyor.

HER AY ORTALAMA 100 TL GİDİYOR



İçme suyunda çekirdek bir aile evde ortalama günde 4-5 lt içme suyu tüketiyor. Aylık olarak ise içme suyu tüketimi 120 lt ile 160 lt arasında değişiklik gösteriyor. İçme suyu olarak damacana gibi paketli içme sularını tercih eden aileler bir ayda ortalama 6-7 adet plastik paketli içme suyuna ortalama aylık 70-100 TL ödüyor.

Son zamanlarda yapılan su zammı nedeniyle tüketiciler, "bu gidişle musluk suyu içeceğiz" diyor.



110 ÜLKEYE SU İHRAÇ EDİYORUZ



Temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatında işletmelerin fırsatçılık yapması dikkat çekiyor. Üstelik suyu biz dışardan almıyoruz, tam tersine ihraç eden ülke konumunda yer alıyoruz.

Bursa ve Sakarya başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki doğal kaynaklardan çıkarılan sular ambalajlanarak 110 ülkeye ihraç ediliyor. Yurt dışında talep gören Türk kaynak suları, 2017 yılında 110 ülkeye ihraç edildi ve 66,8 milyon dolarlık gelir sağlandı.

4 LİTRE SUYUN 1 LİTRSİNİ İNGİLİZLER İÇTİ



Türkiye'nin ihraç ettiği her 4 litre suyun 1 litresini ise İngilizler içti. Almanya'ya ve İngiltere'ye yapılan dış satım, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 40'ını oluşturdu.

Büşra Soyal