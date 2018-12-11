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Tartıştığı babasını boğarak öldürdü
Artvin'in Ardanuç ilçesinde bir kişi tartıştığı babasını boğarak öldürdü
Alınan bilgiye göre, ilçenin Kutlu köyünde yaşayan İsmet Ö. (78) ile akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen oğlu Ö.Ö. (35) arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Ö.Ö, babasını boğarak öldürdü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Ö.Ö'yü gözaltına aldı.
İsmet Ö'nün cesedi otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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