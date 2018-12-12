Zirvelerde bir yayla... Avusor Yaylası

Avusor Yaylası Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı bir yayladır. Çamlıhemşin şehir merkezine vardıktan sonra yol ikiye ayrılmakta, ayrılan yolun solundan Ayder istikametine doğru gitmeniz gerekiyor. Ayder Yaylasının geçtikten sonra tabelaları takip ederek Avusor-Huser istikametine gitmelisiniz. Rota olarak ise gündüz Avusor'u gezip, gün batımında bulut denizini görmek için Huser yaylasına gidebilirsiniz

Avusor'da Gezi

Avusor Yaylası bölgenin en geniş yaylalarından biridir. Yayla içerisinde nehirler akmakta. Kaçkar Dağları'nın Kuzey yamaçlarında kurulmuş olan bu Yayla her yıl binlerce turist ağırlıyor doğal hayatın tamamıyla hüküm sürdüğü bir yer burası. Eğer yaz sonuna doğru gittiyseniz bütün çevrede kırmızılıklar göreceksiniz. Hatta biraz daha geç giderseniz kırmızı ve morluklar olacak. Bunların anlamı ise yaban mersinleri oldu demektir.

Yaban mersini toplarken elleriniz biraz boyanabilir. Bölgedeki en güzel yaban mersinleri burada yetişmektedir.

Çeşit çeşit çiçeklerin yetiştiği uzun meralarda bir yürüyüşe çıkmalısınız. Burada profesyonel rehberler ile anlaşıp daha uzun yürüyüş etkinliklerine de katılabilirsiniz. Kaçkar Dağları'nı solunuza aldığınızda Kuzey Batıya doğru çıkarsanız bir krater gölü ile karşılaşacaksınız. Burada bol bol yüzebilirsiniz. Cam gibi bir mavi su, sivri dağların altında sizleri bekliyor.

Yazın en yoğun zamanları ise temmuz ağustos ayları oluyor. Yaylayı rahat rahat gezebilmek istiyorsanız Eylül ayında gitmenizi öneririm. Çünkü her yaylada olduğu gibi turizm zamanı hınca hınç dolu.

Avusor'da Yeme-İçme

Avusor Yaylası'nda çıkarken yolun yarısında karşınızda bir kafe çıkacak. Adı "Kuzine Cafe". Burayı tatlı mı tatlı bir teyze işletiyor adı Safiye teyze. Sohbet ederken "kuşina'nın" anlamınıda öğreniyoruz. Kuşina hızlı koşan demekmiş. Teyzenin elinden çıkma doğal yemekler ve doğal içecekler dolu burada. Özellikle sütünü mutlaka içmenizi tavsiye ediyorum.

Yaylaya özel yemeklerden yemek isterseniz ise Marsis Dağ Evi'ne gitmenizi öneririm. Her şeyin en doğalından en tazesini ve en güzeline yayla manzarasına karşı burada yiyebilirsiniz.

Avusor Yaylasında Konaklama

Avusturya Yaylası'nda konaklamak için en iyi alternatifiniz Marsis dağ Evi. Yayla ile ilgili genel bilgileri alabileceğiniz ve hayatını orada yaşamaya adamış tatlı insanlardan oranın kültürünü tecrübe edebilirsiniz. Sahibi Muhammed bey çok sıcakkanlı bir abimiz. Eğer orada konaklayacak olursanız "muhlama" kesinlikle yersiniz ama bir de kahvaltıda kesinlikle yaban mersini reçeli isteyin. Kendileri o kadar güzel yapıyorlar ki bir daha başka reçelden tat alamıyorsunuz.

Marsis Dağı evinin toplamda 15 kişilik bir kapasitesi var. Odalardaki kişi sayılarını dörderli ikişerli ya da üçerli olarak ayırılabiliyor.Bölgede genel olarak telefon çekmiyor. Telefonun nereden çekeceğini ise Muhammed abiden öğrenebilirsiniz.

Avusor Yaylasına Ulaşım

Avusor Yaylasına toplu taşıma ile gidecekseniz önce Ayder Yaylası'na ulaşmanız gerekiyor. Oradan kalkan dolmuşlar ile yaklaşık 45 dk lık bir tırmanıştan sonra yaylaya varabiliyorsunuz.

Kara Yolu ile ;

Otobüs ile gelecek olanlar önce Rize'ye oradan da dolmuşla Çamlıhemşin'e geçmek zorunda.

Rize'ye 80 km,

Artvin'e 155 km,

İstanbul'a 1215 km,

Ankara'ya 920 km,

Kayseri'ye 760 km.

Hava Yolu ile ;

Rize-Artvin havalimanı henüz tamamlanmadığı için Trabzon havalimanını kullanmanız gerekiyor. Rize'ye gelişler için hava yolu ve araç kiralamayı öneriyorum. Çünkü yayla yollarına uygun bir aracınız yok ise, aracınız zarar görebilir.

Trabzon havalimanından Çamlıhemşin'e mesafe 140 km olup yaklaşık 2 saat sürmektedir.