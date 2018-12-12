1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zirvelerde bir yayla... Avusor Yaylası

Furkan Kumkaya memurlar.net için yazdı...
12 Aralık 2018 00:18
Yazdır
Zirvelerde bir yayla... Avusor Yaylası

Avusor Yaylası Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı bir yayladır. Çamlıhemşin şehir merkezine vardıktan sonra yol ikiye ayrılmakta, ayrılan yolun solundan Ayder istikametine doğru gitmeniz gerekiyor. Ayder Yaylasının geçtikten sonra tabelaları takip ederek Avusor-Huser istikametine gitmelisiniz. Rota olarak ise gündüz Avusor'u gezip, gün batımında bulut denizini görmek için Huser yaylasına gidebilirsiniz

Avusor'da Gezi

Avusor Yaylası bölgenin en geniş yaylalarından biridir. Yayla içerisinde nehirler akmakta. Kaçkar Dağları'nın Kuzey yamaçlarında kurulmuş olan bu Yayla her yıl binlerce turist ağırlıyor doğal hayatın tamamıyla hüküm sürdüğü bir yer burası. Eğer yaz sonuna doğru gittiyseniz bütün çevrede kırmızılıklar göreceksiniz. Hatta biraz daha geç giderseniz kırmızı ve morluklar olacak. Bunların anlamı ise yaban mersinleri oldu demektir.

Yaban mersini toplarken elleriniz biraz boyanabilir. Bölgedeki en güzel yaban mersinleri burada yetişmektedir.

Çeşit çeşit çiçeklerin yetiştiği uzun meralarda bir yürüyüşe çıkmalısınız. Burada profesyonel rehberler ile anlaşıp daha uzun yürüyüş etkinliklerine de katılabilirsiniz. Kaçkar Dağları'nı solunuza aldığınızda Kuzey Batıya doğru çıkarsanız bir krater gölü ile karşılaşacaksınız. Burada bol bol yüzebilirsiniz. Cam gibi bir mavi su, sivri dağların altında sizleri bekliyor.

Yazın en yoğun zamanları ise temmuz ağustos ayları oluyor. Yaylayı rahat rahat gezebilmek istiyorsanız Eylül ayında gitmenizi öneririm. Çünkü her yaylada olduğu gibi turizm zamanı hınca hınç dolu.

Avusor'da Yeme-İçme

Avusor Yaylası'nda çıkarken yolun yarısında karşınızda bir kafe çıkacak. Adı "Kuzine Cafe". Burayı tatlı mı tatlı bir teyze işletiyor adı Safiye teyze. Sohbet ederken "kuşina'nın" anlamınıda öğreniyoruz. Kuşina hızlı koşan demekmiş. Teyzenin elinden çıkma doğal yemekler ve doğal içecekler dolu burada. Özellikle sütünü mutlaka içmenizi tavsiye ediyorum.

Yaylaya özel yemeklerden yemek isterseniz ise Marsis Dağ Evi'ne gitmenizi öneririm. Her şeyin en doğalından en tazesini ve en güzeline yayla manzarasına karşı burada yiyebilirsiniz.

Avusor Yaylasında Konaklama

Avusturya Yaylası'nda konaklamak için en iyi alternatifiniz Marsis dağ Evi. Yayla ile ilgili genel bilgileri alabileceğiniz ve hayatını orada yaşamaya adamış tatlı insanlardan oranın kültürünü tecrübe edebilirsiniz. Sahibi Muhammed bey çok sıcakkanlı bir abimiz. Eğer orada konaklayacak olursanız "muhlama" kesinlikle yersiniz ama bir de kahvaltıda kesinlikle yaban mersini reçeli isteyin. Kendileri o kadar güzel yapıyorlar ki bir daha başka reçelden tat alamıyorsunuz.

Marsis Dağı evinin toplamda 15 kişilik bir kapasitesi var. Odalardaki kişi sayılarını dörderli ikişerli ya da üçerli olarak ayırılabiliyor.Bölgede genel olarak telefon çekmiyor. Telefonun nereden çekeceğini ise Muhammed abiden öğrenebilirsiniz.

Avusor Yaylasına Ulaşım

Avusor Yaylasına toplu taşıma ile gidecekseniz önce Ayder Yaylası'na ulaşmanız gerekiyor. Oradan kalkan dolmuşlar ile yaklaşık 45 dk lık bir tırmanıştan sonra yaylaya varabiliyorsunuz.

Kara Yolu ile ;

Otobüs ile gelecek olanlar önce Rize'ye oradan da dolmuşla Çamlıhemşin'e geçmek zorunda.

Rize'ye 80 km,

Artvin'e 155 km,

İstanbul'a 1215 km,

Ankara'ya 920 km,

Kayseri'ye 760 km.

Hava Yolu ile ;

Rize-Artvin havalimanı henüz tamamlanmadığı için Trabzon havalimanını kullanmanız gerekiyor. Rize'ye gelişler için hava yolu ve araç kiralamayı öneriyorum. Çünkü yayla yollarına uygun bir aracınız yok ise, aracınız zarar görebilir.

Trabzon havalimanından Çamlıhemşin'e mesafe 140 km olup yaklaşık 2 saat sürmektedir.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,190 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ünlü gazeteciye yine 'askerlik kaydı' zulmü
11 Aralık 2018 22:31		 Piyango biletleri tamamen dijitalleşecek
07 Aralık 2018 12:43
Erdoğan: Yolunu şaşıranları ya ıslah ya tasfiye edeceğiz
20 Kasım 2018 12:12		 Ak Parti, adaylar için 'merkez yoklaması' yapacak
02 Kasım 2018 20:31
Sagalassos'u duymuş muydunuz?
19 Ekim 2018 00:10		 Bozdağ: Danıştay, öğrenci andı kararıyla Anayasa'yı çiğnedi
18 Ekim 2018 23:56
Cep telefonu ile güzel fotoğraflar nasıl çekilir?
09 Ekim 2018 00:20		 AK Parti'de af için kriter 'kamu vicdanı'
04 Ekim 2018 09:18
Kars'a gezmeye gidenler için rehber
25 Eylül 2018 00:20		 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tekrar aday
23 Eylül 2018 16:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2018/2 KPSS tercihlerinde, KİT'leri tercih edecek mühendis adayları ne kadar maaş alır?
'Uyku bile uyumadan 7/24 çalışıyoruz'
Cezaya kızıp, sosyal medyadan polise hakaret edince tutuklandı
Zirvelerde bir yayla... Avusor Yaylası
12 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Sezonun en iyileri
Hatay'daki terör operasyoununda 17 kişiden 6'sı tutuklandı
Acil durum yönetim merkezi'nden uyarı: 20 saat sürecek...
120 TL ve üzeri sepette %20 indirim
Yaşlı çift evinde ölü olarak bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
13.12.2018 beşiktaş vs malmö maçı 4
günaydın sözlük 2
Tayin olamayıp akıldan olmak 3
13.12.2018 spartak trnava vs fenerbahçe maçı 3
fatih portakal hakkında suç duyurusu 2
cüneyt çakır 1
icat çıkarmak 2
vatandaşı olmasak çok eğlenceli bir ülkedeyiz 2
hasta olursanız tıbba fazla güvenmeyin 1
mutluluk veren kokular 1
SON İLANLAR
Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alacak
Engelli editör alınacak
2018/2 KPSS Tercih Kılavuzu yayımlandı
Çankırı Orta SYDV Personel Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 37 memur alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam