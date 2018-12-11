Şırnak Valisi Aktaş, öğrencinin hayalini gerçekleştirdi

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, aracını tahsis ederek, 8. sınıf öğrencisi Yusuf Güngen'in makam aracına binme hayalini gerçekleştirdi.

İstiklal İlk ve Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Güngen, okulda tek hayalinin makam aracına binmek olduğunu öğretmenlerine iletti.

Türkçe öğretmeni Tuba Özcan tarafından Güngen'in bu hayali Valiliğe iletildi.

Bu talebe kayıtsız kalmayan Vali Aktaş, Güngen ve öğretmeni Özcan'ı makamında kabul etti.

Vali Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yusuf'un makam aracına binme isteğinin öğretmenleri aracılığıyla kendisine ulaştırıldığını belirterek, bu talebi severek kabul ettiğini söyledi.

Güngen'i medeni cesaretinden dolayı kutladığını ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Kendisiyle birazdan araçla şehir turu yapacağız ve okulunu ziyaret edeceğiz. İnşallah Yusuf büyüğünce vali olur ve o makam aracını kullanmak nasip olur, vali olarak bu millete çok güzel hizmetler yapar. Yusuf'u tebrik ediyor, eğitim hayatında başarı diliyorum. Aynı zamanda öğretmenlerini de tebrik ediyorum. Öğrencilerimize bu geniş vizyonu verdikleri için."

Yusuf Güngen de arabalara hep ilgi duyduğunu, makam aracına binme hayalini gerçekleştirmenin heyecanını yaşadığını belirterek, "Hayalimi gerçeğe dönüştürdüğü için Vali Bey'e teşekkür ederim." dedi.

Öğretmen Tuba Özcan ise öğrencilerin Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlandığını, sınav stresini azaltmak için her öğrenciden, hayallerini kağıda dökmelerini istediklerini anlattı.

Özcan, bu sayede öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmelerini sağlamak istediklerini aktardı.

Daha sonra Vali Aktaş ve Güngen, makam aracı ile şehir turu attı, İstiklal İlk ve Ortaokulu'na gitti.

Aktaş, öğrencilerle görüşerek, onlara eğitimin önemini anlattı.

"Geleceğin valileri, kaymakamları sizlersiniz. Bunun için derslerinize çok çalışın, şehrinizin gururu olun." diyen Aktaş, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.