1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meclis'teki küfürlü tartışma yargıya taşınacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulu'nda çıkan tartışmada kendisine yönelik küfürlü ifade kullanan İYİ Partili Öztürk'e dava açacak
11 Aralık 2018 14:22
Yazdır
Meclis'teki küfürlü tartışma yargıya taşınacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulu'nda çıkan tartışmada kendisine yönelik küfürlü ifade kullanan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'e dava açacağını bildirdi.

Muş, dün TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde, kürsüde konuşma yaptığı sırada çıkan bir tartışmada, İYİ Partili Öztürk'ün kendisine galiz bir şekilde küfrettiğini anımsattı.

Böyle bir küfrün, Gazi Meclis'in ağırlığına yakışmadığını belirten Muş, "Bu Gazi Meclis çatısı altında ben bu tip bir olay hatırlamıyorum. Kürsüdeyken, alenen bir küfür ilk defa duydum. Bu üzücü bir şey" dedi.

Yaşanan olay karşısında İYİ Parti Grubu'nun tutumunu da eleştiren Muş, "Kendilerinin bir milletvekilinin bu kadar galiz bir küfür edip, Meclis İçtüzüğü'ne göre bir ceza verileceği zaman yine milletvekillerinin lehinde oy kullanmalarını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu hakikaten hayretle karşılanacak bir konu" değerlendirmesini yaptı.

"HUKUKA İNTİKAL EDECEK"

İYİ Partili Öztürk'e dava açacağını bildiren Muş, "Bu olay hukuka intikal edecek. Bu milletvekiliyle alakalı Genel Kurul'da hiçbir şey söylemedim, söylemeyeceğim de. Bundan sonra yargı yoluna gideceğim. Türkiye bir hukuk devletidir. Yapacağınız tüm eylemlerden dolayı hukuk nezdinde sorumlusunuz ve hukuk nezdinde bağlısınız. Dolayısıyla kişisel haklarımı sonuna kadar hukuk nezdinde savunacağım. Bu konuda avukatlarıma da gereken talimatı verdim. Onlar da bir dava açacaklar. Bu işin sonuna kadar gideceğim" ifadesini kullandı.

"O İFADE MERAL AKŞENER'E AİTTİR"

Muş, dün Meclis kürsüsünde, üzerinde durduğu konunun, Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmelerin büyük fotoğrafının bir açıklaması olduğuna vurgu yaptı.

Kullandığı ifadeler ve dile getirdiği konuların, aslında siyasi parti temsilcilerinin ya da liderlerinin söylemlerinin ortaya koyduğu hal ve tavırların tanımlaması ve ifadesi olduğunun altını çizen Muş, şöyle devam etti:

"Buradaki rahatsızlık, bunların birisi tarafından dile getirilmesinden kaynaklandığı kanaatindeyim. 'HDP, Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir' ifadesi, bana ait bir ifade değil, Meral Akşener'e aittir. Siz, Kürt vatandaşlarımıza, böyle bir partiyi, temsilci olarak nasıl yakıştırırsınız? Buna bir cevap bekliyoruz. Böyle bir şey, kabul edilebilir değildir. Kaldı ki, bırakın bunların Kürt vatandaşlarımızın temsilini yapmayı, Kandil'in borazanlığını yapmaktan başka bir meseleleri yok. Dolayısıyla bizim burada kullandığımız ve söylediğimiz ifadeler, diğer siyasi parti liderlerinin ya da parti yönetiminde bulunanların açıklamalarından ortaya çıkartılmış bir fotoğraftır. Sanırım bu fotoğrafın ortaya çıkartılmasından ve parlamento çatısı altında ifade edilmesinden birileri rahatsızlık duydu. Birilerinin rahatsızlık duyması demek, bizim bunu vatandaşlarımızla paylaşmayacağımız anlamına gelmiyor. Her platformda, Türkiye'de ortaya konulan tutum ve tavırları vatandaşlarımıza anlatacağız."

Parlamentonun, gerginliklerin değil, fikirlerin yarıştığı bir ortam olduğuna dikkati çeken Muş, "Dün burada bir gerginlik çıkartmak derdinde değildim. Türkiye'deki bir siyasi tablonun analizini yapıp, parlamentonun bir üyesi olarak bunu dile getirdim. Siz bir fikre, fikirle karşılık veremezseniz veya verecek cevabınız, söyleyecek sözünüz yoksa hakaret yolunu seçersiniz. Benim orada söylediğim, HDP Eş Genel Başkanı'nın, 'CHP ve İYİ Parti adaylarını destekleyebiliriz.' açıklamasıdır. Buna karşı en küçük bir eleştiri, bu iki partiden gelmedi. 'Bunu kabul etmiyoruz. Siz kim, bizi desteklemek kim?' gibi bir şey de söylemediler. Hiçbir açıklama yapmadılar bugüne kadar. Her iki partinin yönetiminden de bu ifadeye yönelik bir açıklama yok" diye konuştu.

ÖZTÜRK'E İKİ BİRLEŞİM ÇIKARMA CEZASI VERİLMİŞTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, Meclis Genel Kurulu'nda, parti grubu adına kürsüde konuşurken, "Seçim sonrası Sayın Akşener ne demişti? 'HDP, Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir.' demiştir. Çocuk katili terör örgütünün borazanlığını yapanlar ne zamandan beri Kürt kardeşlerimizin temsilcisidir? Bu nasıl bir ifade? Sayın Akşener, şunu iyi bilsin ki Kandil'in borazanlığını yapan HDP, Kürt kardeşlerimizi asla ve kat'a temsil edemez. Merak ediyorum, Sayın Akşener'i tek millet değil, 'Türk milleti' söyleminden 'HDP, Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir.' noktasına getiren nedir? Bunun açıklanması lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Muş'un, sözlerine karşılık İYİ Parti Denizli Milletvekili Öztürk, küfürlü ifade kullanmış, bunun üzerine AK Parti milletvekilleri de Öztürk'e tepki göstermişti.

Genel Kurul'u yöneten TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İYİ Partili Öztürk'e, sarf ettiği sözler nedeniyle Meclis İçtüzüğü'ne göre geçici çıkarma cezası verilmesini oylamaya sunmuş, yapılan oylamada Öztürk'e, iki birleşim çıkarma cezası verilmişti.


TBMM'de kavga! Milletvekilleri birbirine girdi
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,728 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Avukat, hakim ve savcı adayları için meslek sınavı geliyor
11 Aralık 2018 15:12		 Bakan Akar, Estonyalı mevkidaşıyla görüştü
11 Aralık 2018 14:31
CHP'li Salıcı: İttifak için iyi niyetli çaba var
11 Aralık 2018 14:29		 Soylu: ASELSAN ile çok önemli bir çalışma başlattık
11 Aralık 2018 13:31
MHP'li Ümmet Akın: Aydın yüzde 99 MHP'ye bırakılacak
11 Aralık 2018 13:27		 Çavuşoğlu: Vatandaşlarımız Avrupa'ya vizesiz seyahati hak ediyor
11 Aralık 2018 13:20
Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun teklifini geri çevirdi
11 Aralık 2018 12:08		 Erdoğan, Karamollaoğlu'nun torununun düğününe katıldı
11 Aralık 2018 12:00
Akşener'den ittifak resti... Olmuyorsa bırakın
11 Aralık 2018 11:27		 'Pusuda bekleyen 'sinsiler' 31 Mart'dan sonra parti kuracakmış'
11 Aralık 2018 09:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2018/2 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
2018/2 KPSS Robotu yayında
2018/2 KPSS tercih kılavuzunda 1033 kadro yer aldı
Cinayeti planlayıp, Doçent'i eve çağırmışlar
Tarihçi Uğurluel'i Maceracı 'Murat Yeni' ele verdi
FETÖ'nün yeni Gezi tezgahı: Sarı yelekliler
Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun teklifini geri çevirdi
'Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı
Poşetten gelen para bisiklete yol olacak
Soylu, ByLock'ta tespit edilen sayıyı açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fake resim koyan kızlar 1
sözlükte gün yapmaya karar vermek 10
istatistik 1
chp'nin asgari ücret vaadi 4
cinnet geçirmek 2
Lojmanı Beğenmeyen Müsteşar 1
sözlük ahalisinin kayıplara karışması 3
trendyol 2
fenerbahce erkek basketbol takımı 1
vatandaşı olmasak çok eğlenceli bir ülkedeyiz 2
SON İLANLAR
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alacak
Engelli editör alınacak
2018/2 KPSS Tercih Kılavuzu yayımlandı
Çankırı Orta SYDV Personel Alım İlanı
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 124 işçi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 37 memur alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam