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CHP'li Salıcı: İttifak için iyi niyetli çaba var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu
11 Aralık 2018 14:29
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CHP'li Salıcı: İttifak için iyi niyetli çaba var

Salıcı, Meclis'te devam eden bütçe görüşmelerini sert bir dille eleştirdi. Salıcı, "İktidarın bu bütçede asgari ücretliye, emekçiye, işçiye verecek bir şeyi yok." dedi.



Sözcü Gazetesi'ne yapılan operasyon hakkında da konuşan Salıcı, "FETÖ'cü arıyorlarsa çevrelerine baksınlar, komik pozlar veren Mustafa Varank'a baksınlar. Kendi milletvekillerine baksınlar. Ellerini bağımsız basından çeksinler. Yapılmak istenen şey kendi sözünü söylemek isteyen tüm muhalif kesimi susturma hareketidir." dedi.

Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanın faizlerle arasının gayet iyi olduğunu hazırlattığı bütçeden görüyoruz. Bu bütçede toplumun dar kesimlilerine dair hiçbir şey yok. Saray'dan ihale alan, havuzun kurucusu olanların nemalandığını görüyoruz.

Son bir yıl içinde ülkede gıda fiyatları yüzde 8,5 geriledi. Türkiye'de ise yüzde 26'nın üzerinde arttı. Milli gelirimiz 2011 yılındaki milli geliri yakalıyor ancak. Sadece 2018'in ilk on ayında 1 milyon vatandaşımız icra ile karşı karşıya kalmış.



DİSK'in araştırmasına göre ülkemizde çalışanların yüzde 40 asgari ücret seviyesinde. Bizim asgari ücretimiz Çin'deki asgari ücret ile ayın seviyede.
2002'de çiftçimiz 4 kilo buğday satarak 1 litre benzin alabiliyordu şimdi 5 kilo karşılamıyor.

Büyüme rakamlarını şahlanma olarak açıklıyorlardı. Son çeyrekte mevsimsel etkileri arındırdığınızda ekonomi durgunluğa girdi, daraldı. Hükümetin lokomatif sektörü inşaatta yüzde 5'in oranında küçüldü.

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ
Dün 10 Aralık insan hakları günüydü. Bir rapor hazırladık. 2017 yıl sonu verilerine göre cumhuriyet başsavcılıklarında hakkında işlem yapılan kişi sayısı 11 milyonu geçti. AKP iktidarında mahkemeler dolup taşıyor.

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunda patlama yaşanıylor. 2018'de rakam 6 bini geçti.



SÖZCÜ GAZETESİNE OPERASYON
Biliyorsunuz Sözcü gazetesinin 5 çalışanına dönük bir iddianame hazırlandı ve 15 yıla kadar hapis istemi var. Biz şunu biliyoruz. Bu ülkede FETÖ'nün hakim olduğu bir sistem vardı. Öyle bir sistem kurdular ki icraatları Türkiye solu tarafından iyi bilinen Hanefi Avcı Devrimci Karargah'ın kurucusu yapıldı. Genelkurmay Başkanımız İlker Başbuğ Ergenekon yöneticisi ilan edildi.

Şimdi burada da benzer bir durum var. Ömrü FETÖ ile mücadele ile geçen Necati Doğru, Emin Çölaşan Sözcü gazetesi çalışanları FETÖ'ye yardım yataklık ile karşı karşıya bırakılıyor. Sözcü'nün yayın çizgisi bellidir. Onlar hiçbir zaman ne istediniz de yazmadık demediler. FETÖ'yü yargıdan temizledik diyorlar ama FETÖ'nün yarattığı zihniyet hala devam ediyor.

FETÖ'cü arıyorlarsa çevrelerine baksınlar, komik pozlar veren Mustafa Varank'a baksınlar. Kendi milletvekillerine baksınlar. Ellerini bağımsız basından çeksinler. Sayın Genel Başkanımız Emin Çölaşan ve Necati Doğru'yu aradılar.

Görüşümüz şu bu konu sadece Sözcü gazetesi ile sınırlı bir konu değil: Bu muhalefeti susturmaya dönük bir hareket. Hayatın normal akışına aykırı, bir gazetecimiz Zaytung haberi demiş gerçekten öyle. Yapılmak istenen şey kendi sözünü söylemek isteyen tüm muhalif kesimi susturma hareketidir.

MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞI
İki parti arasında yürüyen yerel seçimlerde işbirliği yapılmasına dönük çalışmalar var. Görüşmelerin içeriği ile ilgili siyasi partilerin sık sık açıklama yapmaları görüşmelere zarar verme olasığılı nedeniyel açıklama yapılmaz. Dün evet Mansur Yavaş bey ile bir görüşme yapıldı. Ama biz konu hakkında açıklama yapmanın zarar vereceği görüşündeyiz.

Sayın genel başkanlar arada bir görüşüyorlar. Bu sürecin kolaylaştırıcısı oluyorlar. Planlanmış bir görüşme yok ama olabilir.

Şimdi bu tür görüşmelerin doğası gereği iniş çıkışlar olur, tıkanmalar olur. İki saat sonra bakarsınız o tıkanıklıklar aşılır. Buna bir tarih koymak, tarihi önümüze bir engel olarak koymaktan biz kaçınırız. Siyasi süreç başladı, olabildiğince hızlı bir şekilde, toplumun tüm kesimlerini tatmin edecek bir şekilde çözülmesi için çaba sarf ediliyor.

İYİ PARTİ İLE İTTİFAK
İllerle ilgili doğrudan bir cevap vermek, bu iddialara cevap vermek görüşmeleri sıkıntıya sokabilir. İyi niyetli bir çaba var. Biz mevcut Türkiye tablosunun değiştirilebileceği kanaatindeyiz o nedenle hassasiyet ile süreci götürüyoruz.
Memurlar.Net
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