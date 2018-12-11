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CHP'li Salıcı: İttifak için iyi niyetli çaba var
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu
Salıcı, Meclis'te devam eden bütçe görüşmelerini sert bir dille eleştirdi. Salıcı, "İktidarın bu bütçede asgari ücretliye, emekçiye, işçiye verecek bir şeyi yok." dedi.
Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Sayın Cumhurbaşkanın faizlerle arasının gayet iyi olduğunu hazırlattığı bütçeden görüyoruz. Bu bütçede toplumun dar kesimlilerine dair hiçbir şey yok. Saray'dan ihale alan, havuzun kurucusu olanların nemalandığını görüyoruz.
Son bir yıl içinde ülkede gıda fiyatları yüzde 8,5 geriledi. Türkiye'de ise yüzde 26'nın üzerinde arttı. Milli gelirimiz 2011 yılındaki milli geliri yakalıyor ancak. Sadece 2018'in ilk on ayında 1 milyon vatandaşımız icra ile karşı karşıya kalmış.
Büyüme rakamlarını şahlanma olarak açıklıyorlardı. Son çeyrekte mevsimsel etkileri arındırdığınızda ekonomi durgunluğa girdi, daraldı. Hükümetin lokomatif sektörü inşaatta yüzde 5'in oranında küçüldü.
DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ
Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunda patlama yaşanıylor. 2018'de rakam 6 bini geçti.
Şimdi burada da benzer bir durum var. Ömrü FETÖ ile mücadele ile geçen Necati Doğru, Emin Çölaşan Sözcü gazetesi çalışanları FETÖ'ye yardım yataklık ile karşı karşıya bırakılıyor. Sözcü'nün yayın çizgisi bellidir. Onlar hiçbir zaman ne istediniz de yazmadık demediler. FETÖ'yü yargıdan temizledik diyorlar ama FETÖ'nün yarattığı zihniyet hala devam ediyor.
FETÖ'cü arıyorlarsa çevrelerine baksınlar, komik pozlar veren Mustafa Varank'a baksınlar. Kendi milletvekillerine baksınlar. Ellerini bağımsız basından çeksinler. Sayın Genel Başkanımız Emin Çölaşan ve Necati Doğru'yu aradılar.
Görüşümüz şu bu konu sadece Sözcü gazetesi ile sınırlı bir konu değil: Bu muhalefeti susturmaya dönük bir hareket. Hayatın normal akışına aykırı, bir gazetecimiz Zaytung haberi demiş gerçekten öyle. Yapılmak istenen şey kendi sözünü söylemek isteyen tüm muhalif kesimi susturma hareketidir.
MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞI
Sayın genel başkanlar arada bir görüşüyorlar. Bu sürecin kolaylaştırıcısı oluyorlar. Planlanmış bir görüşme yok ama olabilir.
Şimdi bu tür görüşmelerin doğası gereği iniş çıkışlar olur, tıkanmalar olur. İki saat sonra bakarsınız o tıkanıklıklar aşılır. Buna bir tarih koymak, tarihi önümüze bir engel olarak koymaktan biz kaçınırız. Siyasi süreç başladı, olabildiğince hızlı bir şekilde, toplumun tüm kesimlerini tatmin edecek bir şekilde çözülmesi için çaba sarf ediliyor.
İYİ PARTİ İLE İTTİFAK
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