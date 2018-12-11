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Bakan Akar, Estonyalı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Estonya Savunma Bakanı Jüri Luik ile bir araya geldi
11 Aralık 2018 14:31
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Bakan Akar, Estonyalı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Estonya Savunma Bakanı Jüri Luik ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Luik'i Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende, Luik tören kıtasını "merhaba asker" sözleriyle selamladı.

Luik, bakanlık özel defterini imzaladıktan sonra Akar ile baş başa görüştü.

Görüşmede güvenlik ve askeri eğitim iş birliği ile NATO konularının ele alındığı öğrenildi.

Sarp Özer
Anadolu Ajansı
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