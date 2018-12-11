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Savcının kızına cinsel saldırı teşebbüsü davası

Ataşehir'de yeni tanıştığı genç kıza evinde cinsel saldırı teşebbüsünde bulunduğu iddia edilen sanığın, 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı
11 Aralık 2018 14:37
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Savcının kızına cinsel saldırı teşebbüsü davası

Ataşehir'de yeni tanıştığı genç kıza evinde cinsel saldırı teşebbüsünde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın, 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık E.C.G ile avukatı katıldı. Duruşmada, müşteki E.B.B'nin Cumhuriyet Savcısı olan babası Ferhat Bozkurt, annesi Berkay Bozkurt ve çok sayıda avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada savunmasını yapan sanık E.C.G, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, olay tarihinde arkadaşları ile evinde alkol aldıklarını, burada bulunan daha önceden tanımadığı müşteki E.B.B. ile de bir süre yakınlaştıklarını anlattı.

Müşteki E.B.B'nin bir süre sonra kendisini kötü hissettiğini söyleyerek banyoya gittiğini ve kapıyı kilitlediğini anlatan sanık E.C.G, müştekinin kendisine kötü bir şey yapacağını düşündüğü için banyonun kapısının camını kırarak kapıyı açtığını, müştekinin daha sonra arkadaşı Ş.Ş. ile odaya geçip konuştuklarını, kendilerinin de yanına gittiğini ve bir sorun olmadığını savundu.

Cumhuriyet savcısı baba Ferhat Bozkurt ise, "Ben mağdurun babasıyım, kızım reşittir kendi adıma suçtan zarar gördüm. Davaya katılmak istiyorum." dedi.

Mağdur E.B.B'nin avukatları da şikayetçi oldukları sanığın, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Duruşmada, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Hukukçu Kadınlar Derneği avukatları da katılma talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, suçtan zarar görme ihtimaline karşı mağdur E.B.B ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın katılma taleplerini kabul ederken, mağdurun reşit olduğu gerekçesiyle annesi, babası ve Türk Hukukçu Kadınlar Derneği'nin katılma taleplerini ise reddetti.

Mahkeme heyeti, sanık E.C.G'nin üzerine atılı suçun niteliği, delillerin karartılması yönünde şüphenin ortaya çıkması gibi gerekçelerle tutuklanmasına karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

- "Yargı gereğini söyledi"

Duruşmanın ardından sanığın tutuklanmasını değerlendiren cumhuriyet savcısı Ferhat Bozkurt, "Yargı gereğini söyledi. Bir hata düzeltildi diye düşünüyorum. Gereğini mahkeme takdir etmiştir." dedi.

Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Süreyya Turan ise yaptığı açıklamada, "Sanık cinsel saldırı ve hürriyeti tahdit suçlarından yargılanıyordu. Burada kadının beyanı esastır. Bunu vatandaşlara da duyurmak istiyoruz. Güzel bir savunma sonucunda sanığın tutuklanmasına karar verildi. Şimdilik karardan memnunuz. Kadının rızası olmadıktan sonra kimse kimseye cinsel tacizde bulunamaz." diye konuştu.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki E.B.B'nin (21) eskiye dayalı arkadaşı olan Ş.Ş. ve onun kuzeni olan Y.A'nın daveti üzerine şüpheli C.E.G'nin (25) Ataşehir'de bulunan evlerine gittikleri anlatıldı.

Tarafların burada birlikte alkol aldıkları kaydedilen iddianamede, bir süre sonra Ş.Ş. ile Y.A'nın evin başka odasına geçtikleri, müşteki E.B.B. ve şüpheli C.E.G'nin ise birlikte yatak odasına gittikleri aktarıldı.

İddianamede, şüpheli C.E.G'nin burada müşteki E.B.B'ye rızası dışında cinsel istismarda bulunmaya kalkıştığı, müştekinin bir şekilde şüphelinin elinden kurtulduğu, sonra bağırarak odadan çıktığı ve banyoya geçip kapıyı kilitlediği kaydedildi.

Şüpheli C.E.G'nin, müştekinin arkasından gittiği ve camı kırarak açtığı anlatılan iddianamede, şüphelinin bu şekilde müştekiyi alıkoymak suretiyle cinsel saldırıya teşebbüs ettiği savunuldu.

İddianamede, şüpheli C.E.G'nin "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 4 yıl 6 aydan, 16 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Anadolu Ajansı
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