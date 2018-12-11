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Binbaşı Yavuz Köse müşteki sıfatıyla 15 Temmuz'u anlattı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davada, darbeciler tarafından alıkonulan Binbaşı Yavuz Köse, beyanda bulundu
11 Aralık 2018 14:42
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Binbaşı Yavuz Köse müşteki sıfatıyla 15 Temmuz'u anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbeciler tarafından alıkonulan Binbaşı Yavuz Köse müşteki sıfatıyla 15 Temmuz'u anlattı.

Olay günü Harekat Merkezi Vardiya Amiri olduğunu belirten Köse, akşam saatlerinde sanık eski yarbay Bülent Ak'ın silahlı 2 askerle harita odasına girdiğini ifade etti.

Bu sırada sanık eski üsteğmen İlker Çiçek'in sıkıyönetim ilan edildiğini, Orgeneral Sükan Toplantı Salonu'na gitmesi gerektiğini söylediğini aktaran Köse, salona geldiğinde sanık eski yarbay Yusuf Köz'ü silahlı olarak gördüğünü bildirdi.

Burada darbecilerce alıkonulduğunu anlatan Köse, bir süre sonra TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ve korumalarının da aynı salona getirildiğini ve ellerinin kelepçelendiğini söyledi.

İlerleyen saatlerde darbecilerce elleri bağlı bir şekilde bulundukları salona getirilen Albay Güven Şağban'ın yapılanın yanlış olduğunu, suç işlendiğini söylediğini aktaran Köse, "Bu sırada sanık eski albay Erkan Öktem, 'Güven Bey de buradaymış.' dedi. Güven Albay da 'Bana Komutanım diyeceksin.' karşılığını verince Öktem, silahını çekip namluya mermi sürdü, tetiğe bastı ancak tabanca ateş almadı." dedi.

Darbeciler rehinelerin arasına karışmış

Dönemin Jandarma Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Veli Turan'ın da rütbeleri sökülmüş, elleri ve gözleri bağlı şekilde salona getirildiğini belirten Köse, "İlerleyen saatlerde sanıklardan eski üsteğmen Metin Yağcı, 'Her şey lehimize gidiyor, bir polis aracını biçtik, 15 tanesi yere serildi. 'Uzun adam' halkı sokağa çağırmış ama onu da alacağız.' dedi. Yağcı'nın bu beyanda bulunduğunu net olarak hatırlıyorum." diye konuştu.

Rehin tutuldukları salondan sabah saatlerinde zemin kata götürüldüklerini dile getiren Köse, burada sanıklar eski yarbaylar Cemal İyigün, Erdoğan Çiçek, Bülent Ak ve Yusuf Köz'ü dışarıya ateş ederken gördüğünü kaydetti.

Bir süre sonra söz konusu isimlerin kargaşadan yararlanarak gözden kaybolduklarına dikkati çeken Köse, diğer darbecilerin ise silahlarını bırakarak rehin alınanların arasına karıştıklarını ifade etti.

Darbecilerden şikayetçi olduğunu belirten Köse, davaya katılma talebinde bulundu.

Duruşmaya devam ediliyor.

Tanju Özkaya
Anadolu Ajansı
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