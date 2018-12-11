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Kağıthane'de istinat duvarı çöktü

Sağanak yağış Kağıthane'de bir istinat duvarının çökmesine neden oldu
11 Aralık 2018 14:48
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Kağıthane'de istinat duvarı çöktü

İstanbul Kağıthane'de istinat duvarı, sağanak nedeniyle çöktü.

Alınan bilgiye göre, Güzeltepe Caddesi'ndeki istinat duvarı, etkili olan sağanak nedeniyle sabah saatlerinde yıkıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, çökmenin meydana geldiği alanda güvenlik önlemi aldı.

Belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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