|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Kağıthane'de istinat duvarı çöktü
Sağanak yağış Kağıthane'de bir istinat duvarının çökmesine neden oldu
İstanbul Kağıthane'de istinat duvarı, sağanak nedeniyle çöktü.
Alınan bilgiye göre, Güzeltepe Caddesi'ndeki istinat duvarı, etkili olan sağanak nedeniyle sabah saatlerinde yıkıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, çökmenin meydana geldiği alanda güvenlik önlemi aldı.
Belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Bu haber 455 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI