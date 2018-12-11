1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık çalışanına 'hakaret'e gözaltı

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanına hakaret ve tehdit ettikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
11 Aralık 2018 14:53
Yazdır
Sağlık çalışanına 'hakaret'e gözaltı

Edirne'de sağlık çalışanına hakaret ve tehdit ettikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisine gelen S.A, hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Nuray Zeytin'den (43), hasta girişi yapmasını istedi.

Zeytin, S.A'ya doktorun bugün endoskopi servisinde olduğunu, perşembe günü muayene için gelmesini belirtti. Bunun üzerine S.A. ve oğlu S.A, Zeytin'e hakaret ederek tehditler savurdu.

Olay yerindeki jandarma görevlisinin sakinleştirdiği S.A ve oğlu, gözaltına alındı.

- "Dayak yiyen, öldürülen doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız var"

Olayla ilgili Cumhuriyet Karakolu'nda ifadesine başvurulan Nuray Zeytin, iki kişiden şikayetçi oldu.

Zeytin, karakoldan çıktıktan sonra, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki kişinin kendisine hakaret etmesi nedeniyle şikayetçi olduğunu belirtti.

Kolluk kuvvetleri gelmese fiziki şiddete maruz kalacağını ifade eden Zeytin, "Benim paramla burada çalışıyorsun, benim verdiğim maaşla çalışıyorsun, bana bakmak zorundasın, demeye başladı. Bu sırada hastanın oğlu geldi, ağza alınmayacak şekilde, küfür ve tehdit etmeye başladı. Akabinde güvenlik ve polisler geldi ve olaya müdahale ederek iki kişiyi gözaltına aldı." açıklamasında bulundu.

Nuray Zeytin, sağlık çalışanlarının sürekli şiddete maruz kaldığına dikkat çekerek, "Dayak yiyen, öldürülen doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız var. Şu var ki Sağlık Müdürümüz Ali Cengiz Bey ve başhekimimiz, çalışma arkadaşlarım hiçbir zaman beni yalnız bırakmadılar, her zaman arkamda oldular sağ olsunlar. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Eşine destek olmak için gelen Bahadır Zeytin de olayı kınadığını, sağlık çalışanlarına şiddetin son bulması gerektiğini kaydetti.

- "Esefle kınıyorum"

Gazetecilere açıklamada bulunan Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da, olayı esefle kınadığını belirterek, sağlık çalışanı Zeytin'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kalkan, "Bu saldırının fiziki saldırıdan bir farkı yoktur. Sağlıkta şiddet değil, sağlıkta şefkat ve nezaket diyorum. Konuyla ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Büyük Hekim İbn-i Sina'nın meşhur sözünü, tüm hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza ve tüm ilim ve sanat adamlarımıza yapılan saldırılara yönelik olarak hatırlatmak isterim, 'İlim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder.' Sayın Sağlık Bakanımızın da en çok önem verdikleri konuların başında Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,389 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emniyet müdürünü vuran saldırgan yaralı olarak yakalandı
11 Aralık 2018 15:35		 Emniyet müdürünü vuran polis memuru...
11 Aralık 2018 15:31
Soylu: Vurulan emniyet müdürü kurtarılmaya çalışılıyor
11 Aralık 2018 15:25		 Rize Emniyet Müdürü vuruldu!
11 Aralık 2018 15:19
Savcının kızına cinsel saldırı teşebbüsü davası
11 Aralık 2018 14:37		 'Dur' ihtarına uymayan araca ateş açıldı: 1 ölü
11 Aralık 2018 14:24
Tartıştığı babasını boğarak öldürdü
11 Aralık 2018 14:07		 Eşini almaya giden doktora, sağlık merkezinde dayak
11 Aralık 2018 13:46
İstanbul'da turiste tacizle suçlanan taksiciye tahliye
11 Aralık 2018 13:23		 Ehliyeti olmayan genç, adına gelen 21 trafik cezasıyla hayatının şokunu yaşadı
11 Aralık 2018 13:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2018/2 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
2018/2 KPSS Robotu yayında
2018/2 KPSS tercih kılavuzunda 1033 kadro yer aldı
Cinayeti planlayıp, Doçent'i eve çağırmışlar
Tarihçi Uğurluel'i Maceracı 'Murat Yeni' ele verdi
FETÖ'nün yeni Gezi tezgahı: Sarı yelekliler
Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun teklifini geri çevirdi
'Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı
Poşetten gelen para bisiklete yol olacak
Soylu, ByLock'ta tespit edilen sayıyı açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fenerbahce erkek basketbol takımı 1
sıcak salep 1
herkese benden çay 3
mutluluk veren kokular 2
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 1
beğenilme hırsı 8
medipol başakşehir 2
istatistik 1
çocuk istismar etmekten tutuklanan imam 1
13.12.2018 akhisar bld.spor vs s.liege maçı 3
SON İLANLAR
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alacak
Engelli editör alınacak
2018/2 KPSS Tercih Kılavuzu yayımlandı
Çankırı Orta SYDV Personel Alım İlanı
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 124 işçi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 37 memur alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam