5 yıl boyunca vücudunda unutulan tel ile yaşadı

Hastanelerde ameliyat sonrası hastaların vücudunda unutulan gazlı bez, pens ve makas gibi yabancı cisimlere bir yenisi daha eklendi. İzmir'de böbrek ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, böbrek taşını çıkartmak için uygulanan kateterin teli böbreğinde unutulan 58 yaşındaki Yıldız Sessiz Aslım, 5 yıl yaklaşık 50 santimlik telle yaşadı.

BAŞARISIZ OPERASYON SONRASI TELLE EVİNE DÖNDÜ

İHA'nın haberine göre, İzmir'de yaşayan Yıldız Sessiz Aslım, uzun yıllar kan kanseri tedavisi gördü. Kanseri atlattığında rahat bir nefes alan Aslım, 2013 yılında da böbrek ağrısı şikayetiyle hastanelik oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine böbrek ağrısı şikayetiyle başvuran Aslım'a, böbreğinde taş olması sebebiyle taşın kateter yardımı ile çıkarılacağı belirtildi. 20 gün hastanede yatan ve operasyonu başarısızlıkla sonuçlanan Aslım, böbreğinde sadece düşürülemeyen taş olduğunu zannederken, her şeyden habersiz böbreğinde unutulan kateter teli ile evine geri döndü. Bir süre sonra yüzünde şişlik, yüksek ateş ve iştahsızlık sebebiyle aynı hastaneye yeniden başvuran Aslım'a böbreğinin enfeksiyon kaptığı belirtildi ancak yapılan tetkiklerde tel unutulduğu anlaşılmadı.



5 YIL SONRA BAŞKA HASTANE FARK ETTİ

Tam 5 yıl böbreğinde telle yaşayan talihsiz kadın, yaşadığı çeşitli şikayetlerin böbrek taşı sebebiyle olduğunu zannetti. Geçen mayıs ayında idrarında yoğun kanama fark eden Aslım, bu kez Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu, yapılan tetkiklerde böbrekte metal teller fark edildi. Kasım ayında operasyona alınan Yıldız Sessiz Aslım, böbreğindeki telden kurtulsa da organ yüzde 80 oranında hasar gördü. Aslım, konuyla ilgili dava açacağını belirtti.



'BÖBREĞİM ŞU ANDA YÜZDE 21 ORANINDA ÇALIŞIYOR'

Kanser tedavisi sonrası başına gelen olayı atlatamadığını belirten Aslım, "Bir süre şikayetlerim oldu. Hastaneye gittiğimde bana 'böbreğin enfeksiyon kapmış' dediler. Kateter teli kaldığı için enfeksiyon olmuş ama gerçeği 5 yıl sonra başka bir hastanede öğrendim. Böbreğimde kateter teli unutulduğu için 5 yıl bu telle yaşamışım. Diğer hastanedeki doktorlar böbreğimde kateter teli unutulduğunu söylediğinde şoke oldum. Unutulan tel 1 santim değil, 2 santim değil. Neredeyse 50 santim. Böbreğim şu anda yüzde 21 oranında çalışıyor. Beni sağlığımdan ettiler. Ben şifa bulmak için gittim, beni dert sahibi ettiler. Benim böbreğimi geri getirecekler mi?" diye sordu.

'BASİT BİR İHMAL DEĞİL'

Aslım'ın avukatı Mehmet Harun Elçi de, "Müvekkilin yaşadığı basit bir ihmal değil sağlık skandalıdır. Hekimin bu teli operasyon sonrası hemen alması gerekirdi. Şu anda böbreğinin yüzde 21'lik kısmını kullanabiliyor. Biz konuyla ilgili gerekli yasal işlemi başlatacağız" dedi.



NELER UNUTULDU?

Son yıllarda hastaların vücudunda unutulan yabancı cisimlerin başında gazlı bez yer aldı. Bunun dışında makas, iğne de en çok unutulan yabancı cisimler arasında bulunuyor. İşte unutulan o yabancı cisimler:

KASIM 2018 - İzmir'de 2 yıl önce sezaryenle yaptığı doğum yapan 22 yaşındaki Harika Kanık'ın rahminde sargı bezi unutuldu. Sargı bezi nedeniyle vücudu iltihaplanan Kanık hayatını kaybetti. Harika Kanık'ın ölümüyle ilgili doktor ve hemşire, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

AĞUSTOS 2018 - Ankara'da yaşayan 38 yaşındaki Sibel Kol, yaklaşık 3 yıl önce ikinci çocuğunun doğumunu yapmak üzere özel bir hastaneye gitti. 3 yıl ağrı çeken Kol'un vücudunda sargı bezi unutulduğu ortaya çıktı. Hastane ile ameliyatı gerçekleştiren doktor suçlu bulundu.

HAZİRAN 2018 - Trabzon'da bademcik ameliyatı sırasında 3 yaşındaki Beria Su Kolcu'nun boğazında 15 santimetre uzunluğunda sargı bezi unutuldu. Doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

HAZİRAN 2018 - Diyarbakırda, 2007 yılında ameliyat olan Salih Doğan, karnında unutulan gazlı bez nedeniyle operasyon sonrası öldü. Doğan'ın ailesinin açtığı tazminat davasında, Dicle ile Hacettepe üniversitelerince aileye 208 biner liradan toplam 416 bin liralık maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

NİSAN 2018 - Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan Hacer Yıldırım'a, 2015 yılında İzmir'de geçirdiği ameliyatın ardından artan ağrıları nedeniyle gittiği hastanede vücudunda kateter teli unutulduğu, telin yeni bir ameliyatla alınamayacağı ve ömür boyu bu şekilde yaşaması gerektiği söylendi.

NİSAN 2018 - Adapazarı'nda yaşayan F.D. (42) adlı erkek, dalağının alındığı ameliyatta karnında 13 santimlik makasın unutulduğunu 23 yıl sonra bel ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede öğrendi.

NİSAN 2018 - Başkent'te özel bir hastanede 3 yıl önce sezaryen ile doğum yapan 38 yaşındaki Sibel Kol, karnında unutulan gazlı bezle yaşadı.