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Borç faizi sektörü elektriklendirdi

Şehir içi elektrik dağıtım şirketleri ile devletin kontrolündeki Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) arasında faiz anlaşmazlığı patlak verdi. EÜAŞ, kendisinden elektrik alıp borç takan dağıtım şirketlerine aylık yüzde 2 yerine yüzde 4 faiz uygulamak istiyor. Şirketler tepkili
11 Aralık 2018 15:05
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Borç faizi sektörü elektriklendirdi

Türkiye'de, 21 elektrik dağıtım bölgesi bulunuyor. Özel sektörün işlettiği elektrik dağıtım şirketleri, bölgelerindeki abonelere satmak üzere piyasanın yanı sıra EÜAŞ'tan da elektrik satın alıyor.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in aktardığına göre bazı dağıtım şirketleri, son aylarda devlete borçlarını ödemedi. Borç birikti. Tutarın, 3.5-4 milyar TL'ye ulaştığı belirtiliyor.

EÜAŞ ŞİRKETLERİ UYARDI

EÜAŞ, dağıtım şirketlerini, "Borcunuzu ödeyin" diyerek uyardı. Ancak, borç artmaya devam ediyor.

Bunun üzerine EÜAŞ, alacaklarını tahsil etmek için faiz silahını çekti. Borçlu şirketlere, amme alacaklarına uygulanan faizin 2 katı faiz uygulayacağını iletti. Halen faiz oranı aylık yüzde 2 düzeyinde bulunuyor. Bu şirketlere, yüzde 4 faiz uygulanacak.

Şirketler, ayağa kalktı. Anlaşmazlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na da yansıdı. Sorunun çözümü için enerji yönetimi ile dağıtım şirketlerinin bir araya gelmesi bekleniyor.
Habertürk
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