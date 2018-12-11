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Soylu: Vurulan emniyet müdürü kurtarılmaya çalışılıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayı doğruladı ve vurulan emniyet müdürünün hastaneye kaldırıldığını, ilk müdahalesinin yapıldığını ve müdürün kurtarılmaya çalışıldığını belirtti
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bir polis memuru tarafından vuruldu
Olayda şube müdürü ile 2 poliste yaralandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayı doğruladı ve vurulan emniyet müdürünün hastaneye kaldırıldığını, ilk müdahalesinin yapıldığını ve müdürün kurtarılmaya çalışıldığını belirtti.
Soylu ayrıca, İçişleri Bakan yardımcısı ve Emniyet Genel müdürünün Rize'ye gönderildiğini belirtti
Ajanslar, emniyet müdürünün durumunun çok ağır olduğunu belirtiyor.
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