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2018/3 ALES sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2018/3 ALES (Sonbahar Dönemi) sonuçlarını açıkladı
18 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının 2018-ALES/3 (Sonbahar Dönemi) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Aralık 2018 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI2018/3 ALES cevap kağıtları erişime açıldı
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