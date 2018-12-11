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Emniyet müdürünü vuran polis memuru...
Rize Emniyet Müdürlüğünde yaşanan olayda, bir polis memurunun, emniyet müdürünü vurduğu belirtiliyor.
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Emniyet Müdürlüğü binasında bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. Olayın nasıl çıktığı konusunda hala bir açıklama yapılmamakla birlikte, Saldırganın, emniyet müdürü ile personel şubesi müdürünü toplantı odasında vurduğu belirtiliyor.
Saldırıda Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile 2 koruma polisi de yaralandı.
Emniyet Müdürlüğü'ne giriş çıkışlar yasaklandı.
Edinilen bilgiye göre, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, beraberinde personel müdürü ile birlikte makamında tayini nedeniyle bir trafik polisi ile görüştü. Talebi reddedilen trafik polisi, silahını çekerek Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye ateş etti.
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