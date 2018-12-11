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Emniyet müdürünü vuran saldırgan yaralı olarak yakalandı

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, personel müdürü ve koruma müdürünü vuran polis memuru yaralı halde yakalandığı belirtiliyor.
11 Aralık 2018 15:35
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Emniyet müdürünü vuran saldırgan yaralı olarak yakalandı

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile birlikte 3 emniyet mensubu vuran polis memuru yaralı halde yakalandığı belirtiliyor.

Saldırganın, emniyet müdürü ve personel şube müdürünü, toplantı sırasında vurduğu belirtiliyor.

Emniyet müdürünü şehit eden saldırgan İsmail H.S.

Saldırıyı gerçekleştiren İsmail H.S., yaralı olarak gözaltına alındı.
Memurlar.Net
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