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Emniyet müdürünü vuran saldırgan yaralı olarak yakalandı
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, personel müdürü ve koruma müdürünü vuran polis memuru yaralı halde yakalandığı belirtiliyor.
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile birlikte 3 emniyet mensubu vuran polis memuru yaralı halde yakalandığı belirtiliyor.
Saldırganın, emniyet müdürü ve personel şube müdürünü, toplantı sırasında vurduğu belirtiliyor.
Emniyet müdürünü şehit eden saldırgan İsmail H.S.
Saldırıyı gerçekleştiren İsmail H.S., yaralı olarak gözaltına alındı.
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