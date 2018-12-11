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Trafik polisi, tayin nedeniyle, il müdürünü vurmuş
Trafik polisi, tayin nedeniyle, il müdürünü vurmuş
Edinilen bilgiye göre, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, beraberinde personel müdürü ile birlikte makamında tayini nedeniyle bir trafik polisi ile görüştü.
Talebi reddedilen trafik polisi, silahını çekerek Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye ateş etti.
Ağır yaralanan, başından vurulan verdi, ameliyata alındı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü binasından duyulan silah sesleri üzerine çok sayıda ambulans bölgeye gönderildi.
Binadan, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin de aralarında bulunduğu 3 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Olayın ardından çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri binaya girdi.
Polis, bina ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir polis memuru yakalandı.
"Doktorlar kurtarmak için çaba gösteriyor"
Olaya ilişkin açıklama yapan Süleyman Soylu, Rize Emniyet Müdürünün şu anda hastanede olduğunu, doktorların kurtarmak için çaba gösterdiğini söyledi.
Soylu, "Bakan Yardımcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye hareket ediyor." dedi.
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