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AK Parti MKYK toplantısı başladı
AK Parti MKYK, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı.
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