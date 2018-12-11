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AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti MKYK, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
11 Aralık 2018 15:44
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AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı.
Anadolu Ajansı
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