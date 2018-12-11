Pasajın maskotu 'Max'e bebek gibi bakıyorlar

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sahiplendikleri sokak köpeğine pasaj içinde yatak hazırlayıp üzerini battaniyeyle örten esnaf örnek oldu.

İlçede Ömerciklioğlu Pasajı'ndaki esnaf tarafından sahiplenilen ve "Max" adı verilen sokak köpeği, kendisi için hazırlanan yatakta yatıyor.

Soğuktan korunması için üzeri battaniyeyle örtülen köpek, pasajın maskotu haline geldi.

Sokak köpeğine adeta bebek gibi bakan esnaf, çevredekilerin takdirini topluyor.

"İnsanlık görevimizi yapıyoruz"

Esnaf Salih Dursun, yaptığı açıklamada, insanlık görevlerini yaptıklarını belirterek, "Pasaja gelen sokak köpeğine yemek verdik, bir daha pasajdan ayrılmadı. Sokakta seviyorduk. Sonra buraya geldi. Yerleşip kaldı. Bakıyoruz ona, ilgileniyoruz. Hava soğuyunca battaniye getirdik. Burada yatıyor, gece pasajı bekliyor, vatandaş da seviyor." diye konuştu.

Esnaf Salih Sayar da sokak köpeğine çocuk gibi baktıklarını dile getirerek, "İnsandan daha sadık. Bunlar bize emanet, elimizden geldiğince ilgileniyoruz. Buraya alıştırdık, burada kaldı, bir arkadaşımız gibi. Bırakmıyor bizi. Her şeyiyle ilgileniyoruz. Tedavisini, aşısını yaptırıyoruz. Herkes sokak hayvanlarına karşı duyarlı olsun." ifadelerini kullandı.

Onur Orhan, Abdülkerim Çalışkan