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Hatay'da askeri araç devrildi: 1 yaralı
Hatay'ın Hassa ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker hafif yaralandı
Hassa-Gaziantep kara yolu Küreci Mahallesi mevkisinde aşırı yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri araç şarampole devrildi.
Kazada hafif yaralanan bir asker, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hilmi Tunahan Karakaya
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