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Rize Emniyet Müdürü şehit oldu

Saldırıda yaralanan Emniyet müdürü kurtarılamadı
11 Aralık 2018 15:57
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Rize Emniyet Müdürü şehit oldu

Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki silahlı saldırıda Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bir polis memuru tarafından vuruldu. Emniyet Müdürü Altuğ Verdi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı saldırıda personel şube müdürü ve iki koruma polisinin daha yaralandığı öğrenildi. Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir polis memuru yakalandı.

RİZE Emniyet Müdürlüğü binasında meydana gelen silahlı saldırıda, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Altuğ Verdi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırıyı bir polis memurunun gerçekleştirdiği belirtildi.

Bugün saat 15.00 sıralarında, Rize kent merkezindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasından silah sesleri duyuldu. Emniyet Müdürlüğü'nün birinci katındaki makam odasının bulunduğu katta meydana gelen silahlı saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Saldırıda İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve 2 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan 4 polisten Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu.

Olayı bir polis memurunun gerçekleştirdiği, onun da etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Saldırının ardından Emniyet binasında çok sıkı güvenlik önlemi alındı.

Olay yerine Emniyet'te görevli polislerin yakınları da akın etti.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı için parti genel merkezine gelen İçişleri Bakanı Soylu, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Soylu, "Şu an hastanedeler. İnşallah kurtarmak için doktorlarımız çaba gösteriyor. Olayla ilgili derin ayrıntıyı arkadaşlar ifade edecekler. Bakan Yardımcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun bu açıklamasından kısa süre sonra Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu haberi geldi.
Memurlar.Net
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