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NASA uzay aracı gök taşında su kalıntıları buldu

NASA uzay aracı OSIRIS-REx, Bennu gök taşında kil tabakaları arasına sıkışmış su molekülleri keşfetti
11 Aralık 2018 16:00
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NASA uzay aracı gök taşında su kalıntıları buldu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) uzay aracı OSIRIS-REx, gök taşı Bennu'da su kalıntıları tespit etti.

NASA'dan yapılan açıklamada, OSIRIS-REx'in 500 metre çapındaki asteroidin kil tabakaları arasına sıkışmış su molekülleri bulduğu bildirildi.

"Hidroksil" adı verilen, oksijen ve hidrojen atomlarının birbirine bağlı bulunduğu moleküllerin, asteroidin koptuğu gök cisminin gövdesinde bir zamanlar su bulunduğunun işareti olduğu belirtildi.

2 yıl süren yolculuk sonunda Bennu'ya ulaşılmıştı

OSIRIS-REx, 2 yıl süren yolculuğun ardından Apollo Kuşağı'ndaki asteroide ulaşmıştı.

Bennu'ya ulaşmak için 2 milyar kilometrelik mesafe kateden OSIRIS-REx'in karbon oluşumlu gök taşından örnekler toplayacak.

NASA'nın uzay aracının toplayacağı örneklerin, Güneş Sistemi'nin oluşumuna ilişkin yeni bulgulara ufuk açması bekleniyor.

OSIRIS-REx, Eylül 2023'te Dünya'ya dönecek.

Emre Aytekin
Anadolu Ajansı
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