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Aynes'teki kayyum kararı kaldırıldı

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Aynes AŞ hakkındaki kayyum kararının kaldırılmasına hükmetti
11 Aralık 2018 16:27
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Aynes'teki kayyum kararı kaldırıldı

FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında dava açılan ve yargılamaları Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden 21 sanık arasında bulunan Aynes şirketinin eski yöneticisi N.S, Aynes ile Okyanus AŞ üzerindeki kayyum kararının kaldırılması için mahkemeye başvurdu.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Aynes Gıda AŞ üzerindeki kayyum kararının kaldırılması talebini kabul etti, diğer şirketle ilgili başvuruyu reddetti.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında aralarında eski Aynes firmasının yöneticilerinin de bulunduğu 21 sanık hakkında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Soruşturma kapsamında Aynes ve Okyanus adlı şirketlere kayyum atanmıştı.

Mustafa Dermencioğlu
Anadolu Ajansı
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