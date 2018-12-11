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Öğrenciler 'zilsiz okul'dan memnun

Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde uygulamaya konulan "zilsiz okul" yönteminden öğrenci ve öğretmenler memnuniyet duyuyor
11 Aralık 2018 16:31
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Öğrenciler 'zilsiz okul'dan memnun

Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "zilsiz okul" yöntemi uygulamaya konuldu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, lisenin öğretmenleri ve öğrencilerinin gürültü kirliliğini ortadan kaldırmak ve zil çalmadan derslerin başlayıp bittiğini ilan etmek düşüncesiyle 1 ay önce uygulamaya konulan "zilsiz okul" yönteminden öğrenciler ve öğretmenler memnuniyet duyuyor.

Okul yönetimince tüm zillerin kaldırıldığı okulda, koridorlara ve bahçeye asılan saatler sayesinde öğrencilerin ve öğretmenlerin kendi vakitlerini ayarlamaları sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen okul müdürü Bekir Akman, uygulamanın öğrencilere hem sorumluluk duygusu verdiğini hem de onları motive ettiğini belirterek, bu yöntemi diğer okullara da önerdiklerini ifade etti.

Zilsiz okul uygulamasıyla öğrencilerin zile şartlanmak yerine saate dikkat etmeye özen gösterdiklerini kaydeden Akman, asıl amaçlarının ise eğitimde niteliği arttırmak olduğunu aktardı.

Akman, "Bunun ötesinde öğrencide ve öğretmenlerde dış bir uyarı olmadan kendiliğinden zamanı planlayan ve onu yöneten, zamana göre hareketlerini ayarlayabilen fertlerden müteşekkil bir eğitim ortamı oluşturabilmeyi hedefledik. Eğitimin unsurları olan öğretmen, öğrenci, idareci ve veli de zaman disiplinini içselleştirmek, sorumluluk duygusunu pekiştirmek istedik." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı
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