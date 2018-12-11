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Bakan Soylu, saldırının ardından olay yerine doğru harekete geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'ye olay yerine doğru harekete geçti
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, makamında uğradığı saldırının ardından şehit oldu.
Rize Emniyet Müdürü'nün şehit olduğu saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'ye hareket ediyor
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