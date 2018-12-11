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Yangında ölen Atakan'dan geriye ayakkabıları kaldı
Yozgat'ta çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki Atakan Uslu'nun cenazesi toprağa verildi
Yozgat'ta evde çıkan yangında dumandan zehirlenerek yaşamını yitiren 3 yaşındaki Atakan Uslu, son yolculuğuna uğurlandı.
Yangında ölen Atakan Uslu'nun cenazesi, Yozgat Adli Tıp Kurumu şubesinden alınarak merkeze bağlı Yeniceköy'e getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Uslu'nun cenazesi köy mezarlığında defnedildi.
Cenaze namazına, Uslu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öte yandan minik Atakan'ın yanan evin penceresi önünde duran ayakkabıları, görenleri duygulandırdı.
Yukarı Nohutlu Mahallesi Kısakürek Caddesi'ndeki bir evde dün çıkan yangında, annesinin evde yalnız bıraktığı öne sürülen Atakan Uslu, dumandan zehirlenmişti.
İtfaiye erlerince evden çıkarılarak Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan Uslu, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Annenin diğer çocuğunu almak için Atakan Uslu'yu beşiğinde uyurken bıraktığı, bu sırada soba yakınında bulunan çakmağın sıcağın etkisiyle patlaması sonucu yangının çıktığı değerlendirilmişti.
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