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Firari cinayet zanlısı kulübede yakalandı
Ankara'da boşanmak isteyen eşini ve kayınvalidesini tabancayla vurarak öldüren, 13 yaşındaki baldızını ise yaralayan firari şüpheli, saklandığı kulübede gözaltına alındı
Keçiören ilçesinde, boşanmak isteyen eşini ve kayınvalidesini tabancayla vurarak öldüren, 13 yaşındaki baldızını ise yaralayan firari cinayet zanlısı, saklandığı kulübede yakalandı.
Tarhanlar Caddesi'nde 8 Aralık'ta meydana gelen cinayetin ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Rıza E'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ankara'da, 8 Aralık'ta, boşanmak isteyen eşi Mehtap E. ve kayınvalidesi Muazzez K'yi tabancayla vurarak öldüren zanlı, 13 yaşındaki baldızı Gülistan K'yi de yaralamıştı.
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