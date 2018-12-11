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Yıldırım: Şehit Emniyet Müdürü yakın korumamdı
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Şehit olan Emniyet Müdürü benim yakın korumalığımı da yaptı." dedi
Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Emniyet Müdürlüğü binasında bir polis memuru tarafından silahla vuruldu.
Rize Devlet Hastanesine kaldırılan Verdi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türk-İş Sendikasını ziyaret eden TBMM Başkanı Binali Yıldırım, şehit İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için, "Şehit olan Emniyet Müdürü benim yakın korumalığımı da yaptı." dedi
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