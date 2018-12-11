Bakan Albayrak'tan Emlak Bankası açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin, Borsa İstanbul'da 20. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Toplantıda gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapan Bakan Albayrak, şirketlerin bankacılık sektörüne bağımlılığını azaltmayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Albayrak Emlak Bankası'nın yıl sonuna yetişeceğini de sözlerine ekledi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından notlar;

* Şirketlerin bankacılık sektörüne bağımlılığını azaltmamız lazım. Yeni kredi noktasında imkan sağlamaları noktalarında önemli bir katkı sağladı. Ürün çeşitliliği ile sermaye piyasaları için katkı. Herkes bir şey söylüyor. Türkiye futboldan sonra ikinci anlanılan konu ekonomi.

ABD İLE KARŞILAŞTIRMAK İYİ NİYETLİ DEĞİL

* VDMK ihracı gibi işlemler sermaye piyasalarının gelişmesine katkı verecek. Konut kredilerinin gayrimenkule oranı ABD'ye göre çok daha düşük. Konut kredilerinde batık oranı yüzde 1'in altında. VDMK gibi işlemlerin yaygınlaştırılması için çalışmalar devam edecek. VDMK ihracını ABD örneği ile karşılaştırmak iyi niyetli değil.

SADELEŞTİRME SÜRECİ BAŞLADI

* Ülkemizde hem SPK'nın hem birliğimizin önemli çalışmaları var. Sermaye piyasalarına yönelik herkesin anlayacağı şekilde sadeleştirilmesi. Vergi politikalarında da sadeleştirmesi sürecine başladık. Kurumsal yatırımcı tabanının genişletilmesi, sorunların çözülmesi, sermaye piyasası araçlarının diğer araçlarla eşit muameleye tutulması gibi geniş birçok konu için çalışıyoruz.

KİTLE FONLAMASI VE FİNTECH'LERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

* Yeni alternatif teknolojik ürünler, risk yönetiminde robotik uygulamalar bu süreçte takip ettiğimiz konular arasında yer alıyor. Finansal mimari, teknoloji herkes bir şey açıyor. Treni kaçırıp kaçırmadığımız alanlarda çok daha dikkatli bir altyapı oluşturmamız gerekiyor. Reel ekonominin temel dinamikleriyle büyüyen ekonomilerde destekleyici bir tablo ortaya koymak lazım. Kitle fonlaması ve Fintech'ler yakından takip ettiğimiz konulardan.

EMLAK BANKASI'NDA SÜREÇ YIL SONUNDA ÇIKACAK

* Eylülde önce komisyon sonra Meclis'te Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak süreç başladı. Ekimde ise güçlü bir bilançoya sahip banka olması için bakanlığımız çok güçlü destek verdi. Türkiye Emlak Bankası yeniden yapılandırma sürecine başladı. Ülke genelinde Emlak Bankası ile ilgili süreç yıl sonuna ya da ilk komisyonda çıkacak.

* Zaman zaman çok sorunlar yaşadığı özellikle yurtdışına bağımlı olduğu sigortacılık sektöründeki teminat sorunlarına daha etkin bulunmak üzere Kamu Sermaye şirketini devreye alıyoruz. Bu da komisyondan geçti. Yıl sonu gelmeden Meclis'ten geçirip hayata geçireceğiz.

KOBİLERİN ALACAKLARI İÇİN DÜZENLEME

* Devlet destekli alacak sigortası sisteminde KOBİ'ler için bir devre hayata geçiriyoruz. KOBİ'lerin alacaklarını temin edememesi durumunda, havuz tarafından temin edilecek bir sistem. Devreye alacağımız bir sistem olacak. 2019 başında bunu da devreye alacağız.

* Emin adımlarla ilerleyeceğiz. Türkiye güçlü adımlarla yola devam ediyor. Ekonomik anlamda güçlenerek devam ediyor.