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Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da Mehmet Şah Aymelek yönetimindeki öğretmen servis minibüsü, Siverek ilçesi Büyükoba Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile öğretmenler Hülya İbiş, Reyhan Gökay, Kübra Hallaç, Elife Atiş, Ayşe Nur Battal, Ömer Salgın, Hanım Erdoğan, Medine Al, Elif Doğan, Hülya Buluç, Emin Yayşi ile Murat Barbin, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu da hastaneye gelerek yaralıların sağlık duruma hakkında bilgi aldı.
Kapanoğlu gazetecilere, yaralıların durumunun iyi olduğunu söyledi.
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