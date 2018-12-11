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Lise öğrencisi, sınıf arkadaşını bıçakla yaraladı
Samsun'un Canik ilçesinde özel bir lisenin öğrencisi, okulda tartıştığı sınıf arkadaşını bıçakla yaraladı
Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'ndeki özel bir lisede öğrenim gören son sınıf öğrencisi T.Ş.S. (17) ile sınıf arkadaşı M.G. (17) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından M.G., yanında bulunan bıçakla T.Ş.S.'yi sol bacağından yaraladı.
Okula çağrılan 112 Acil Servis ekibince özel bir hastaneye kaldırılan T.Ş.S., tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan M.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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