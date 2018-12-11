|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
MHP, Denizli Büyükşehir adayını geri çekti
MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, partisinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Ebru Leman Kalkan'ın, Genel Merkez tarafından adaylıktan çekildiğini açıkladı. Birtürk, Büyükşehir için aday çıkarmayacaklarını söyledi
MHP İl Başkanı Cafer Birtürk, partisinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman Kalkan'ın adaylıktan çekildiğini bildirdi.
Birtürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak Denizli'de adaylarını belirleyen ve açıklayan ilk parti olduk. İttifak görüşmelerinin askıya alındığı dönemde belirlediğimiz MHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız mimar Ebru Leman Kalkan'ı kamuoyuna tanıtmıştık.
Ancak son gelişen ittifak görüşmeleri çerçevesinde, Erzurum ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının geri çekildiği bilgisi bizlere ulaşmıştır.
MHP Denizli Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmayacaktır" dedi.
Bu haber 8,329 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI