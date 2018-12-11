2018/2 KPSS tercih kılavuzunda, KİT'lere atanacak adaylar için önemli uyarı

2018/2 KPSS tercih işlemlerine başvurular 11 Aralık tarihi itibariyle başladı ve başvurular 20 Aralık saat 23:59'a devam edecek. Bu son tarihe kadar, adayların ÖSYM'nin internet sitesinden girmiş oldukları tercihleri değiştirmesi mümkündür.

201/2 KPSS tercih kılavuzunda KİT'leri edecek adaylara önemli bir uyarı yer almaktadır. 2019 yılı yatırım ve finansman kararnamesinden alınan bu uyarı şu şekildedir:

"1/1/2019 tarihinden sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz."

DEĞERLENDİRME

1- 2018 yılında merkezi yerleştirmeyle, 2019 yılında ise her ne surette olursa olsun KİT'lere atanmış olanlar, 3 hizmet yılını tamamlamadıkça, atama işlemlerine başvuramayacaktır. Bunun istisnası sadece mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalardır.

2- Yine 2018 ve 2019 yılında KİT'lere sözleşmeli personel olarak atanmış olanlar, 2018/2 KPSS tercih işlemlerine başvurmaması gerekmektedir.

2018/2 KPSS Tercih Kılavuzunda kadroları yer alan KİT'ler şu şekildedir:

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü