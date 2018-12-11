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Üzerine ağaç dalı düşen anne ve 2 çocuğu yaralandı
Samsun'da şiddetli rüzgar nedeniyle kopan ağaç dalı anne ve 2 çocuğunu yaraladı
Samsun'da şiddetli rüzgar 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Alınan bilgiye göre, kentte sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Bazı yerlerde çatılar uçtu, Canik ilçesinde ağaçtan kopan dal, yolda yürüyen Eda D. ile kreşten aldığı iki çocuğunun üzerine düştü.
Kırılan dal belediye ekiplerinin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.
Anne ve çocuklarının üzerine dalın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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