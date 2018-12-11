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Mahkeme başkanından ifadesini değiştiren tanığa tepki

Gaziantep'teki FETÖ/PDY davasında, mahkeme başkanı, uyku apnesi rahatsızlığı bulunduğunu, ne ifade verdiğini hatırlamadığını öne süren tanığa, "uyku apnesi sende zeka ileriliği yapıp bilmediğin şeyleri mi anlattırıyor" diyerek tepki gösterdi
11 Aralık 2018 17:44
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Mahkeme başkanından ifadesini değiştiren tanığa tepki

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada astsubayın yargılanmasına devam edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında açığa alınan ve hakkında dava açılan astsubay tutuklu sanık Faruk Sarıgül ile avukatları katıldı.

Hakkında aynı suçtan soruşturma yürütülen ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren astsubay R.Ç, duruşmada tanık olarak dinlendi.

Tanık R.Ç, 2013 yılında Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na tayin olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Burada görev yaparken beni sabit hattan arayarak sohbete çağırırlardı. Dini sohbet değil de 'gelin çay içelim' şeklinde davet ederlerdi. Bu toplantıda Osman olarak tanıştırılan ve daha sonra adının Faruk Sarıgül olduğunu öğrendiğim sanık da vardı. Bir keresinde sanık bana çocuklarımı cemaatin kreşlerine göndermemem konusunda uyarmıştı. Ancak bu toplantılarda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den bahsedilmedi."

Bunun üzerine mahkeme başkanı tanığın soruşturma aşamasındaki ifadesinde, "Toplantılarda devamlı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den 'büyüğümüz' diye bahsedilirdi. Yine toplantıda 17-25 Aralık'tan sonra meclisin çoğunun Fetullah Gülen'in sözünü dinlediği ve isterse hükümeti devirebileceğini söylenmişti. Hata Başbakana hakaret edilmişti." şeklindeki beyanlarını hatırlattı.

"Uyku apnesi sende bilmediğin şeyler mi anlattırıyor"

Tanık R.Ç, uyku apnesi rahatsızlığı bulunduğunu, ne ifade verdiğini hatırlamadığını ve bilmediği konuların ifadesine eklendiğini öne sürdü.

Mahkeme başkanı, "Uyku apnesi sende zeka ileriliği yapıp, bilmediğin şeyler mi anlattırıyor." diyerek tanığa tepki gösterdi.

Tanık R.Ç, ifadeye kendisinin söylemediği şeylerin yazıldığı iddiasını yineledi.

Sanık Sarıgül, tanığın kendisi hakkında olumsuz bir şey söylemediğini, kendisinin de herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adsız Günebakan
Anadolu Ajansı
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