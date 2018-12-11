Haber sunucusu Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

KARAKOLA GİREN YILAN ADAMA SALDIRDI Tayland'da bir karakola giren yılan, ziyaretçi olarak bulunan adama saldırdı. Yaşanan o anlarda kamera kayıttaydı. Tayland'da bir karakolda yılanın saldırısına uğrayan adam neye uğradığını şaşırdı. Yılanın saldırısı ile panikleyen adam kurtulmak için bir süre mücadele etti. Sonunda yılanı etkisizleştirmeyi başaran adamın zor anları kameraya anbean yansıdı.