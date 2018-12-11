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'Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerini 10'a çıkarmayı hedefliyoruz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkeziyle ilgili "ASO, Ankara Sincan 1. OSB ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteğiyle kurduğumuz merkez Türkiye'de bir ilk." dedi
11 Aralık 2018 17:51
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'Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerini 10'a çıkarmayı hedefliyoruz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ'lerde verimliliği artırmak ve dijital dönüşümü hızlandırmak için kurulan Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, "2020 yılına kadar ülke genelinde bu tip merkezlerin sayısını 10'a çıkartmayı hedefliyoruz." dedi.

Varank, Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin (Model Fabrika) açılışında yaptığı konuşmada, Ankara Sanayi Odası (ASO), 1. Organize Sanayi Bölgesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteğiyle kurdukları merkezin Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade etti.

Merkezin, sanayiye yeni bir bakış açısı getireceğine inandığını dile getiren Varank, yalın üretim ve sanayinin dijital dönüşümüne ilişkin pek çok teorik kavramın pratiğe dönüşeceğini söyledi.

Varank, en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız üretimi, müşteri talebine de yanıt verebilecek şekilde, en az israfla gerçekleştirmek anlamına gelen "yalın üretim"in, bir iş yapma kültürü olarak yayılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ilk yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi olan bu yerleşkede, firmalarımız artık deneme şansına sahip olacaklar. Uzman kadrosu, modern makine ve ekipmanıyla bu merkezde, ilk aşamada kesikli üretim (montaj ve işleme) yapan imalatçılara hizmet verilecek. Altyapı zamanla, sürekli imalat sektörlerini kapsayacak ve dijital dönüşüm uygulamalarını da içerecek şekilde genişletilecek. Teorik eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, katılımcılar uygulayarak öğrenme aşamasına geçecekler. Böylelikle hata yapmaktan korkma psikolojisini yenmiş olacaklar. Bu büyük bir vizyon değişikliği."

"Merkez, sadece Ankara ile sınırlı kalmayacak"

Varank, merkezin kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum taraflarını kapsayan katılımcı bir yönetim anlayışına sahip olduğunu, dolayısıyla ortak akılla hızlı kararlar vererek, programın teknolojideki gelişmeleri içerecek şekilde güncel kalmasının amaçlandığını ifade etti.

Söz konusu merkezde, teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra öğren-dönüş programları, üniversite-sanayi iş birliği projeleri, araştırma, ürün ve sistem geliştirme eğitimlerinin de düzenleneceğine işaret eden Varank, projenin başından beri üniversitelerle sanayicilerin birlikte çalıştığını ve programı oluşturduğunu söyledi.

Varank, bundan sonraki süreçte de her iki tarafın birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çok önemsediğim bir konu da meslek eğitimi yoluyla sanayideki ara eleman ihtiyacının karşılanması. Bu merkezde OSB'de bulunan meslek lisesi ve meslek yüksekokulunda okuyan öğrenciler de eğitim görecekler. Dolayısıyla öğrencilerimiz, staj yaptıkları ya da çalışmaya başlayacakları firmalara burada edindikleri tecrübeleri de yansıtacaklar. Bu sayede sanayimize en temel seviyeden giren çırak öğrencilerimizde de yalın üretim kültürü oluşmuş olacak. Aldığım bilgilere göre, merkezin resmi açılışından önce 50 firmanın üst yönetimine fragman eğitimleri verildi. Otomotivden beyaz eşyaya, plastikten mobilyaya, dökümden gıdaya pek çok sektörde faaliyet gösteren firmalardan alınan geri bildirimlerle eğitim programına küçük eklemeler yapıldı. Eğitimlere katılanlardan aldığımız olumlu görüşler, programın önümüzdeki dönem başarısı için iyi bir gösterge. Önümüzdeki haftalarda Ostim ve Akyurt bölgesinde de farkındalığı artırmaya yönelik tanıtımlar yapılacak."

Merkezin, sadece Ankara ile sınırlı kalmayacağına, çevre illere de hitap edeceğine dikkati çeken Varank, "2020 yılına kadar ülke genelinde bu tip merkezlerin sayısını 10'a çıkartmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki haftalarda Bursa'daki merkezi de sanayicilerle buluşturacağız. Attığımız bu adımlar, sanayimizin verimlilik ve dijital dönüşüm alanlarında önemli bir eşiği atlamasına ciddi katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Sanayicilerimizin iş birliğine ihtiyacımız var"

Varank, günlük yaşantının, tüketim alışkanlıklarının ve üretim modellerinin yeni teknolojik eğilimlere göre şekillendiğine değinerek, bu noktadan hareketle "milli teknoloji, güçlü sanayi" vizyonunu ortaya koyduklarını söyledi.

Yüksek katma değerli üretim, verimlilik, dijital dönüşüm ve bölgesel kalkınmanın önemine işaret eden Varank, "Bu merkez, vizyonumuzu hayata geçirme adına attığımız adımlardan biri. Bu adımda, siz değerli sanayicilerimizin iş birliğine ihtiyacımız var. Firmalarınızın burada sunulan hizmetlerden azami seviyede faydalanması ve iş gücünüzün en iyi şekilde eğitilmesi için istekli, aktif olması gerekiyor. Şüphe yok ki burada verilen eğitimler size verimlilik artışları olarak geri dönecek. Yüksek verimlilik, yerli ve yabancı rakiplerinize karşı rekabette üstün olmanızı sağlayacak. Doğal olarak bu durum da kazancınıza ve işinizi daha da büyütme hedeflerinize yansıyacak. Firma düzeyinde elde edilen başarılar da elbette ülkemizin makroekonomik temellerine doğrudan katkıda bulunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer konuşmalar

Ankara Valisi Vasip Şahin da gelişme ve ilerlemenin bütün toplumların temel amacı olduğunu belirterek, insanların daha müreffeh bir ortamda geleceklerine daha emin bir şekilde bakmalarının bütün ülkelerin hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.

Üretimin daha kaliteli ve teknoloji yoğun olması gerektiğini kaydeden Şahin, "Özellikle son yıllarda da dijital teknoloji çok daha fazla üretim prosesi içerisinde yer almalı. Bütün bunlar, bunları kullanabilecek beşeri sermayenin iyi yetiştirilmesine bağlı." diye konuştu.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise Türkiye'de büyük firmalarla KOBİ düzeyindeki firmalar arasında 5 kat verimlilik farkı olduğunu dile getirerek, bunun doğal bir sonucu olarak küreselleşen dünyada malların serbest dolaştığı bir ortamda Türk sanayicisinin rekabet etmekte zorlanmaya başladığını kaydetti.

Almanya ziyaretinde model fabrikanın önemini fark ettiğini anlatan Özdebir, şunları söyledi:

"Zaten oraya gitmeden önce de işi beğenirsek finansmanına ortak olmaya, ilkini de yapmaya talip olduğumuzu bildirmiştik. O şekilde yola çıktık. Bugün önemli bir merhaleyi katettik. Eğiticilerimizin eğitimlerini yaptık, eğiticiler havuzu oluşturduk ve işletme deneme eğitimleri yaptık. En önemlisi iş yeri sahiplerimize fragman eğitimleriyle aslında burada ne yapıldığını, dünyada üretimin nasıl yapıldığını, yapmış olduğumuz işlerde nerelerde kaçaklarımızın olduğunu, modern dünyada insanların nasıl bir tasarım içinde çalıştıklarını uygulamalı olarak göstermek istiyoruz."

Özdebir, model fabrikanın iyi bir örnek olacağına işaret ederek, destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili bakanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından gerçekleştirildi. Açılışın ardından merkezi gezen Varank, Model Fabrika Direktörü Ufuk Kaya'dan çalışma konsepti hakkında bilgi aldı ve çalışanlarla sohbet etti.

Ayşenur Sağlam, Erdal Çelikel, Mehtap Yılmaz
Anadolu Ajansı
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